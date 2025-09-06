0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бонусы за эко-поведение: как в Европе вознаграждают туристов

Мир
25
Бонусы за эко-поведение: как в Европе вознаграждают туристов
Бонусы за эко-поведение: как в Европе вознаграждают туристов
В то время как десятки популярных направлений вводят налоги и штрафы для путешественников, чтобы умерить чрезмерный туризм, другие европейские города выбирают противоположный подход: вместо наказаний — поощрение.
Euronews рассказывает, как вознаграждают туристов за экологичное поведение.

Копенгаген (Дания)

В прошлом году в столице Дании была запущена инициатива CopenPay. В рамках программы путешественники могут получить бонусы за экологически чистые действия.
Читайте также
Среди стимулов — бесплатный прокат велосипедов, экскурсии на лодках и обеды.
Воспользоваться вознаграждениями могут туристы, которые помогают в общественных садах, собирают мусор и пользуются общественным транспортом.

Бремен (Германия)

Город начал совместную кампанию с Deutsche Bahn, по которой приезжающие поездом туристы получают «сюрприз-боксы» с подарками и ваучерами от местных туристических компаний.

Горнолыжные курорты Via Lattea (Италия) и Les Gets-Morzine (Франция)

Посетители этих популярных горнолыжных курортов получат возможность получить скидку до 25% на приобретение абонементов на подъемники, если приедут на курорт на поезде.
Читайте также

Берлин (Германия)

В 2026 году в Берлине планируют запустить собственную инициативу для туристов, которые приезжают на поезде, остаются дольше, питаются растительной пищей и участвуют в экоакциях.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Путешественники будут получать бонусы: скидки на музеи, бесплатную еду и прокат велосипедов.
Для этого планируется запустить мобильные приложения и систему баллов, а также привлекать местный бизнес.

Хельсинки (Финляндия)

Столица Финляндия также заинтересована в том, чтобы ввести собственную версию системы вознаграждений с акцентом на регенеративный туризм и восстановление Балтийского моря.
Читайте также
Туристам будут предлагать бонусы за пользование общественным транспортом и велосипедом — бесплатные обеды и скидки на экскурсии.

Лондон (Великобритания)

В городе уже много лет поощряют туристов за ответственное поведение.
В частности, в июле, во время Plastic Free July (ежегодная международная инициатива, призванная уменьшать использование пластика), туристы и местные жители получали бесплатные напитки за участие в уборках.

Швейцария

Туристы, путешествующие на общественном транспорте, имеют бесплатный доступ к более чем 500 музеям, а также могут получить скидки до 50% на большинство горных железных дорог.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems