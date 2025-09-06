Бонусы за эко-поведение: как в Европе вознаграждают туристов
В то время как десятки популярных направлений вводят налоги и штрафы для путешественников, чтобы умерить чрезмерный туризм, другие европейские города выбирают противоположный подход: вместо наказаний — поощрение.
Euronews рассказывает, как вознаграждают туристов за экологичное поведение.
Копенгаген (Дания)
В прошлом году в столице Дании была запущена инициатива CopenPay. В рамках программы путешественники могут получить бонусы за экологически чистые действия.
Среди стимулов — бесплатный прокат велосипедов, экскурсии на лодках и обеды.
Воспользоваться вознаграждениями могут туристы, которые помогают в общественных садах, собирают мусор и пользуются общественным транспортом.
Бремен (Германия)
Город начал совместную кампанию с Deutsche Bahn, по которой приезжающие поездом туристы получают «сюрприз-боксы» с подарками и ваучерами от местных туристических компаний.
Горнолыжные курорты Via Lattea (Италия) и Les Gets-Morzine (Франция)
Посетители этих популярных горнолыжных курортов получат возможность получить скидку до 25% на приобретение абонементов на подъемники, если приедут на курорт на поезде.
Берлин (Германия)
В 2026 году в Берлине планируют запустить собственную инициативу для туристов, которые приезжают на поезде, остаются дольше, питаются растительной пищей и участвуют в экоакциях.
Путешественники будут получать бонусы: скидки на музеи, бесплатную еду и прокат велосипедов.
Для этого планируется запустить мобильные приложения и систему баллов, а также привлекать местный бизнес.
Хельсинки (Финляндия)
Столица Финляндия также заинтересована в том, чтобы ввести собственную версию системы вознаграждений с акцентом на регенеративный туризм и восстановление Балтийского моря.
Туристам будут предлагать бонусы за пользование общественным транспортом и велосипедом — бесплатные обеды и скидки на экскурсии.
Лондон (Великобритания)
В городе уже много лет поощряют туристов за ответственное поведение.
В частности, в июле, во время Plastic Free July (ежегодная международная инициатива, призванная уменьшать использование пластика), туристы и местные жители получали бесплатные напитки за участие в уборках.
Швейцария
Туристы, путешествующие на общественном транспорте, имеют бесплатный доступ к более чем 500 музеям, а также могут получить скидки до 50% на большинство горных железных дорог.
