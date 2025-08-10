ТОП-5 европейских мест, которые заменят Мальдивы (фото) — Finance.ua

ТОП-5 европейских мест, которые заменят Мальдивы (фото) Сегодня 17:43 — Мир

Издание The Telegraph показало потрясающие места в Европе, которые могут конкурировать с красотой Мальдивских островов.

Ксамил, Национальный парк Бутринт, Албания.

Это живописное прибрежное место, известное своими бирюзовыми водами и нетронутыми белыми пляжами. Его часто можно увидеть в социальных сетях.

Посетители должны знать, что в летние месяцы пляжи часто переполнены, что может отвлечь от безмятежной атмосферы, которую многие ищут.

Costa Smeralda (Сардиния, Италия)

Природная красота местных вод очаровывает посетителей своими яркими зелеными оттенками, а пляжи снискали славу настоящих райских уголков. Пейзажи дополняются еще и итальянским гостеприимством, что делает остров обязательным местом для посещения.

Пляж Пампелон (Лазурный берег, Франция)

Песчаный пляж, простирающийся почти на 5 километров вдоль залива Сен-Тропе, славится своей красотой.

Карбис-Бэй (Корнуолл, Великобритания)

Для путешественников, которые ищут райский уголок, не выезжая за пределы Британии, Карбис-Бей залив при благоприятной погоде сравнивают с Мальдивами. В теплые дни бирюзовая вода, мягкие песчаные пляжи и живописные виды создают идиллическую атмосферу, напоминающую тропические острова.

Пляж Миджорн (Форментера, Испания)

Потрясающее проявление природной красоты, остров может похвастаться кристально чистыми водами и девственными пляжами, напоминающими тальк. Это место уникально сочетает в себе спокойную привлекательность отдыха с изысканными удобствами тропического курорта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.