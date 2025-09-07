Туристическая отрасль стремительно меняется из-за женщин, — National Geographic Сегодня 05:18 — Мир

Туристическая отрасль стремительно меняется из-за женщин, — National Geographic

Женщины принимают 82% всех решений по путешествиям — от выбора места отдыха до выбора гостиницы. К тому же женщины путешествуют чаще, чем мужчины: 64% путешественников в мире сегодня — это женщины.

Об этом пишет National Geographic, ссылаясь на отчет Skift Research «Женщина-путешественница» за 2024 год.

Как трансформируется туристическая отрасль

Такая очевидная диспропорция породила новую разновидность туризма — туры только для женщин. И это направление сегодня развивается очень быстрыми темпами.

За последние годы в несколько раз возросло количество туристических компаний, специализирующихся именно в женском туризме.

Уже существующие операторы расширяют ассортимент продуктов, подстраивая их под женскую клиентуру.

«Все больше женщин сейчас имеют финансовую независимость, чтобы иметь возможность заниматься своими делами», — объясняет эти тенденции основательница Adventure Tours UK Клэр Коупман.

Важно, что не все женщины-путешественницы путешествуют с партнером или самостоятельно — многие присоединяются к групповым турам.

Среди причин присоединения к группам — экономия средств и безопасность.

Хотя смешанные (мужчины и женщины) групповые туры в определенной степени решают обе эти проблемы, для некоторых женщин-путешественниц туры в исключительно женской компании выглядят значительно более безопасными и психологически более комфортными.

