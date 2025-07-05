У Німеччині планують підвищити мінімальну зарплату: вона стане другою за розміром у ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Німеччині планують підвищити мінімальну зарплату: вона стане другою за розміром у ЄС

Світ
31
У Німеччині планують підвищити мінімальну зарплату: вона стане другою за розміром у ЄС
У Німеччині планують підвищити мінімальну зарплату: вона стане другою за розміром у ЄС
Комісія з питань мінімальної заробітної плати Німеччини планує до 2027 року поступово підвищити мінімальну заробітну плату до 14,60 євро за годину. Після цього Німеччина матиме другу за розміром мінімальну оплату праці в ЄС — після Люксембургу.
Про це повідомляє DW.

Як збільшиться зарплата

Німеччина планує двоетапне підвищення мінімальної зарплати: у 2026 році вона зросте до 13,90 євро за годину, а у 2027 році — до 14,60 євро.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

У результаті мінімальна заробітна плата в Німеччині становитиме близько 2500 євро на місяць, що зробить її другою за розміром у ЄС. Перше місце посідає Люксембург із мінімумом 2 638 євро.
Повідомляється, що в ЄС мінімальну зарплату, більшу за 2000 євро в місяць, мають Бельгія, Ірландія та Нідерланди.
Нагадаємо, за даними дослідження EU-SILC про рівень доходів та умови життя, у Німеччині кожен п’ятий серед працевлаштованих не може дозволити собі тижневу відпустку з поїздкою через вартість такого відпочинку.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems