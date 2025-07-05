У Німеччині планують підвищити мінімальну зарплату: вона стане другою за розміром у ЄС — Finance.ua

У Німеччині планують підвищити мінімальну зарплату: вона стане другою за розміром у ЄС Сьогодні 07:11 — Світ

У Німеччині планують підвищити мінімальну зарплату: вона стане другою за розміром у ЄС

Комісія з питань мінімальної заробітної плати Німеччини планує до 2027 року поступово підвищити мінімальну заробітну плату до 14,60 євро за годину. Після цього Німеччина матиме другу за розміром мінімальну оплату праці в ЄС — після Люксембургу.

Про це повідомляє DW.

Як збільшиться зарплата

Німеччина планує двоетапне підвищення мінімальної зарплати: у 2026 році вона зросте до 13,90 євро за годину, а у 2027 році — до 14,60 євро.

У результаті мінімальна заробітна плата в Німеччині становитиме близько 2500 євро на місяць, що зробить її другою за розміром у ЄС. Перше місце посідає Люксембург із мінімумом 2 638 євро.

Повідомляється, що в ЄС мінімальну зарплату, більшу за 2000 євро в місяць, мають Бельгія, Ірландія та Нідерланди.

Нагадаємо, за даними дослідження EU-SILC про рівень доходів та умови життя, у Німеччині кожен п’ятий серед працевлаштованих не може дозволити собі тижневу відпустку з поїздкою через вартість такого відпочинку.

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