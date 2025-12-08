0 800 307 555
Результаты «Черной пятницы»: доходы онлайн-ритейлеров выросли на треть

По итогам Черной пятницы в ноябре 2025 года украинский онлайн-ритейл зафиксировал существенный рост: посещаемость сайтов выросла на 42%, а доходы ритейлеров в долларах — на 33%.
Бренды на этот раз пытались привлекать внимание нестандартными форматами распродаж, в частности, «рыжими», «розовыми» и «желтыми» пятницами.
Об этом говорится в исследовании eSputnik и Promodo.

Что показало исследование

  • Пиковыми стали пятница и понедельник накануне. Количество заказов за неделю распродаж возросло на 25%.
  • Онлайн-ритейлеры получили на 33% больше дохода в долларах, чем в 2024 году.
  • В то же время, средний чек прибавил всего 7% — то есть украинцы покупали чаще, но не намного дороже.

Какие категории покупок были самыми популярными

Наибольший рост доходов был зафиксирован в категориях электроники (+37%), ювелирных изделий (+32%) и продуктов и алкоголя (+30%). Зоотовары не вошли в тройку, но показали +25% доходности.
Нынешний топ товаров почти не отличается от прошлогоднего — пользователи чаще заказывали бытовую технику, гаджеты и ювелирные изделия. Также стабильно высокий спрос с первых дней распродаж был на зарядные станции.
Доля мобильных транзакций в ноябре выросла с 75% до 78% по сравнению с прошлым годом. Но в пиковые дни распродаж — снижалась: до 75% в Черную пятницу и 77% в Киберпонедельник. На выходных мобильный трафик достигал 83%.
Ранее мы сообщали, что в США «Черная пятница» достигла рекордных 11,8 миллиарда долларов онлайн расходов.
