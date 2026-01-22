0 800 307 555
Wizz Air запускає три нові літні рейси з Польщі

Лоукостер Wizz Air оголосила про запуск трьох нових літніх авіарейсів з Польщі. Нові маршрути з’єднають аеропорт Варшава-Модлін із Варною (Болгарія) та Ріміні (Італія), а також Краків із Родосом (Греція).
Про це повідомляється на сайті компанії.

Графік рейсів

Рейси до Варни та Родоса виконуватимуться тричі на тиждень, до Ріміні — чотири рази на тиждень:
  • Варшава Модлин — Варна (Болгарія): вівторок, четвер та субота, 21 травня 2026 року;
  • Варшава Модлін — Ріміні (Італія): понеділок, середа та п’ятниця, з 22 травня 2026 року;
  • Краків — Родос (Греція): вівторок, четвер та субота, з 9 червня 2026 року.
Квитки вже доступні для бронювання на сайті wizzair.com та в мобільному застосунку WIZZ. Вартість перельоту стартує від 109 злотих в один бік.
Нові рейси розширюють туристичну пропозицію Wizz Air для пасажирів у Польщі. Загалом авіакомпанія наразі виконує 234 маршрути з Польщі до 32 країн.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Wizz Air оголосив про запуск 5 нових маршрутів із аеропорту Польщі «Варшава-Шопен»:
  • Таллінн, Естонія — з 29 березня 2026 року;
  • Менорка/Махон, Іспанія — з 29 березня 2026 року;
  • Ламеція-Терме, Італія — з 30 березня 2026 року;
  • Фару, Португалія — з 31 березня 2026 року;
  • Брашов, Румунія — з 9 червня 2026 року.
Економна подорож — це не про відмову від зручностей, а про вміння планувати. Правильний вибір дат, раннє бронювання, гнучкий маршрут і прості лайфхаки дозволяють суттєво зменшити витрати, не жертвуючи якістю відпочинку. Із посиланням на статтю Finance.ua ділимось найефективнішими способами, які допоможуть витратити менше, але отримати більше вражень.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems