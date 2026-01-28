Украина готовит запуск подачи заявлений в Реестр ущерба через «Дию» Сегодня 10:33

Украина и ЕС обсудили работу Реестра убытков и мониторинг окружающей среды

Украина готовит запуск подачи заявлений в Реестр ущерба, причиненного агрессией рф, через портал «Дия».

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, этот вопрос обсуждался во время рабочих встреч украинской делегации с европейскими партнерами в Брюсселе.

Стороны обсудили технические аспекты подачи материалов в Реестр ущерба. Особое внимание участники уделили координации на всех этапах внедрения и пилотного тестирования функционала Реестра.

Как будет работать Реестр ущерба

Реестр ущерба создан резолюцией Комитета министров Совета Европы CM/Res (2023)3 от 12 мая 2023 года. В него могут подавать заявления частные лица, юридические лица и государственные органы по поводу ущерба, причиненного агрессией рф против Украины.

В настоящее время идет работа над внесением изменений в постановление Кабинета Министров Украины № 326 от 20 марта 2022 года, а также над запуском подачи заявлений от имени Украины через веб-портал «Дия».

Переговоры о мониторинге окружающей среды

Отдельно украинская делегация провела рабочую встречу с представителями Европейской Комиссии. В ходе нее обсудили вопросы усиления институциональной и административной способности Украины в сфере мониторинга окружающей среды.

Украинская сторона проинформировала о состоянии транспозиции директив ЕС в сфере мониторинга атмосферного воздуха, а также об имеющихся вызовах в этой области.

Речь также шла о формировании новой архитектуры охраны окружающей среды, в частности, о создании мониторингового агентства, реформировании Госэкоинспекции и усилении ее институциональной способности в соответствии с рекомендациями Европейской Комиссии.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правительство обновило порядок подачи заявлений в международный Реестр ущерба через портал Дия. Теперь заявления о повреждении или уничтожении жилых объектов, критической инфраструктуры и других объектов могут подавать не только физические лица, но и юридические лица и государственные органы Украины.

