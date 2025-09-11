В «Дії» появятся новые категории заявлений о возмещении в Реестре ущерба
В скором времени украинцы через «Дію» смогут подать в Реестр ущерба заявления о возмещении по шести новым категориям — такое решение приняло Правительство.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
Какие новые категории репараций появятся в Реестре ущерба
- А1.2 Вынужденное перемещение за пределы Украины
- А2.8 Насильственное перемещение или депортация детей
- А2.9 Насильственное перемещение или депортация взрослых
- А3.3 Потеря жилья или места жительства
- А3.4 Утрата оплачиваемой работы
- А3.5 Утрата частного предпринимательства
Читайте также: Повреждено имущество? Алгоритм, как вам подать заявление в Международный реестр ущерба
Подать заявление о возмещении можно на портале «Дія».
Требуется только заполнить форму и добавить все необходимые документы. В дальнейшем заявления будут поступать в созданную компенсационную комиссию, которая будет рассматривать их и назначать компенсации.
В Минцифры известят дополнительно, когда подача заявлений в «Дії» станет доступной по каждой из этих категорий.
Напомним, в мае Международный реестр ущерба запустил категорию, позволяющую подать заявления о повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества.
Также сообщалось, что после подачи заявления в международный Реестр ущерба заявителям могут отказать только в четырех случаях. Так, будут отклонены те заявления, в которых говорится:
- о вреде, причиненном не на территории Украины;
- причиненном до 24 февраля 2022 года;
- заявления, которые вообще не касающиеся российской агрессии против Украины;
- не имеют доказательств.
