В «Дії» появятся новые категории заявлений о возмещении в Реестре ущерба

28
В скором времени украинцы через «Дію» смогут подать в Реестр ущерба заявления о возмещении по шести новым категориям — такое решение приняло Правительство.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Какие новые категории репараций появятся в Реестре ущерба

  • А1.2 Вынужденное перемещение за пределы Украины
  • А2.8 Насильственное перемещение или депортация детей
  • А2.9 Насильственное перемещение или депортация взрослых
  • А3.3 Потеря жилья или места жительства
  • А3.4 Утрата оплачиваемой работы
  • А3.5 Утрата частного предпринимательства

Читайте также: Повреждено имущество? Алгоритм, как вам подать заявление в Международный реестр ущерба

Подать заявление о возмещении можно на портале «Дія».
Требуется только заполнить форму и добавить все необходимые документы. В дальнейшем заявления будут поступать в созданную компенсационную комиссию, которая будет рассматривать их и назначать компенсации.
В Минцифры известят дополнительно, когда подача заявлений в «Дії» станет доступной по каждой из этих категорий.
Напомним, в мае Международный реестр ущерба запустил категорию, позволяющую подать заявления о повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества.
Также сообщалось, что после подачи заявления в международный Реестр ущерба заявителям могут отказать только в четырех случаях. Так, будут отклонены те заявления, в которых говорится:
  • о вреде, причиненном не на территории Украины;
  • причиненном до 24 февраля 2022 года;
  • заявления, которые вообще не касающиеся российской агрессии против Украины;
  • не имеют доказательств.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
