В «Дії» появятся новые категории заявлений о возмещении в Реестре ущерба Сегодня 15:22

В скором времени украинцы через «Дію» смогут подать в Реестр ущерба заявления о возмещении по шести новым категориям — такое решение приняло Правительство.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Какие новые категории репараций появятся в Реестре ущерба

А1.2 Вынужденное перемещение за пределы Украины

А2.8 Насильственное перемещение или депортация детей

А2.9 Насильственное перемещение или депортация взрослых

А3.3 Потеря жилья или места жительства

А3.4 Утрата оплачиваемой работы

А3.5 Утрата частного предпринимательства

Подать заявление о возмещении можно на портале «Дія».

Требуется только заполнить форму и добавить все необходимые документы. В дальнейшем заявления будут поступать в созданную компенсационную комиссию, которая будет рассматривать их и назначать компенсации.

В Минцифры известят дополнительно, когда подача заявлений в «Дії» станет доступной по каждой из этих категорий.

Напомним, в мае Международный реестр ущерба запустил категорию, позволяющую подать заявления о повреждении или уничтожении нежилого недвижимого имущества.

отклонены те заявления, в которых говорится: Также сообщалось, что после подачи заявления в международный Реестр ущерба заявителям могут отказать только в четырех случаях. Так, будут, в которых говорится:

о вреде, причиненном не на территории Украины;

причиненном до 24 февраля 2022 года;

заявления, которые вообще не касающиеся российской агрессии против Украины;

не имеют доказательств.

