Легализация крипты и электронные кошельки: что ждет Украину в 2026—2027 годах

Легализация крипты и электронные кошельки: что ждет Украину в 2026—2027 годах
Легализация крипты и электронные кошельки: что ждет Украину в 2026—2027 годах
Правительство утвердило детальный план цифровой трансформации Украины на ближайшие полтора года. Документ предусматривает интеграцию с европейским цифровым рынком, запуск спутниковой связи для всей страны и легализацию криптовалют.

Европейский цифровой кошелек в смартфоне

До конца 2025 года в приложении Дія появится EUDI Wallet — европейский цифровой кошелек, чтобы украинцы и бизнес пользовались электронной идентификацией по стандартам ЕС в Украине.
Это первый шаг к интеграции в единый цифровой рынок с Европой. Планируется, что до конца 2026 года половина граждан и бизнеса начнут пользоваться этим сервисом. В сущности, украинские цифровые документы станут полноценной частью европейской экосистемы.

Спутниковая связь для всей страны

До конца 2025 года в Украине заработают сервисы спутниковой мобильной связи. Это обеспечит стабильную мобильную связь в чрезвычайных ситуациях по всей стране, включая прифронтовые территории.
Параллельно стартует пилот 5G — сначала во Львове и Бородянке, а в 2026 году как минимум еще в трех городах. Так правительство закладывает базу для скоростной связи нового поколения.

Ускоренные процессы в государственной службе

Специальную проверку кандидатов на госдолжности автоматизируют и ускорят в 10 раз. В течение 2026 года 90% таких проверок будут проводиться автоматически в электронном формате.
Также появятся цифровые удостоверения госслужащих, а большинство справок от кадровых и финансовых подразделений будут генерироваться автоматически. Это существенно снизит бюрократию и коррупционные риски.

Цифровой нотариат и «белая» акцизная продукция

К 2026 году 80% нотариусов смогут работать в цифровом е-Нотариате — проект ранее презентовал Михаил Федоров. Также заработает электронная система отслеживания алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.
80% экономических операторов смогут подключиться к этой системе, что поможет бороться с контрафактом.

50 новых услуг и Мрія

К концу 2025 года в Дії появится не менее 10 новых услуг в сферах соцзащиты, медицины, налогообложения, поддержки ветеранов, бизнеса и водителей. А к 2026 году — 50 новых электронных услуг. Также через Дію можно будет получать лицензии в сфере азартных игр.
Образовательная экосистема Мрія охватит 2 000 учебных заведений из 1,1+ млн участников и участниц образовательного процесса: учителей, учеников и родителей до ноября 2025 года.

Ветеранская политика

Совместно с Министерством по делам ветеранов создаем комплексную систему поддержки украинских Защитников и Защитниц. Главное нововведение — цифровые сервисы в приложении Дія. Военнослужащие и ветераны будут получать большинство услуг через смартфон, не стоя в очередях под кабинетами.

Борьба с коррупцией

В планах противодействия коррупции — внедрение систем е-Суд, чтобы отслеживать судебные дела онлайн, и е-Акциз для контроля алкоголя и табака без сокрытия данных реального оборота. Лицензирование азартных игр перейдет в цифру, а ЦПАУ будут оптимизированы так, чтобы услуги были доступны всем украинцам.
«Меньше бумаг и человеческого фактора — меньше возможностей для взяточничества», — говорят в Минцифры.
Кстати, согласно опросу, каждый третий украинец лично сталкивался с требованием взяток. При этом более половины украинцев считают власть бездействующей в преодолении коррупции.

Криптовалюта и венчурные фонды

Один из самых резонансных пунктов плана — легализация виртуальных активов. Правительство будет сопровождать соответствующий законопроект в Верховной Раде.
Ожидается, что в 2026—2027 годах украинцы смогут официально покупать и продавать криптовалюту в украинских компаниях, декларировать доходы и платить налоги. Также отдельным законопроектом планируем обеспечить поддержку венчурного финансирования цифровой экономики.
План утвержден в рамках Программы действий Правительства и базируется на четырех опорах состоятельного государства: безопасность, экономика, достоинство людей и восстановление страны.
По материалам:
Finance.ua
