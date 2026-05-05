Бюджет: план перевыполнили — основные источники доходов в апреле Сегодня 15:25 — Казна и Политика

В апреле в общий фонд государственного бюджета поступило 93,9 млрд грн налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой. Выполнение установленного плана за этот период составляет 104,2%.

Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

По итогам четырех месяцев года общая сумма поступлений составила 435,8 млрд грн, что соответствует выполнению плана на 101,4%.

«В условиях войны каждая гривна — это не просто цифра. Это — бронежилет, дрон, восстановленная школа, больница. Это финансирование обороны, социальных выплат и зарплат», — подчеркнула глава ведомства.

Апрельские показатели поступлений превысили прошлогодние данные на 10,6 млрд грн, что демонстрирует рост на 12,7%.

Основные источники доходов в апреле

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) обеспечил 35,9 млрд грн;

объем возмещения НДС составляет 17,6 млрд грн;

налог на прибыль предприятий принес 5,9 млрд грн;

рентные платежи составили 4,7 млрд грн.

На выполнение показателей по НДС и акцизу негативно влияют факторы военного положения, в частности, разрушение производственных мощностей и усложнение логистики.

Леся Карнаух отметила, что фокус работы направлен на улучшение качества администрирования: «Сегодня мы активно работаем над улучшением качества администрирования налогов. В фокусе — качественные данные и аналитика, прогнозирование рисков и постоянный диалог с плательщиками… Такой подход позволяет совместно с налогоплательщиками стабильно наполнять бюджет».

Справка Finance.ua:

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за апрель 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 302,6 млрд гривен.

При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 104,2% (+3,8 млрд грн), Государственной таможенной службой — 101% (+0,8 млрд грн).

