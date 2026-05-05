Бюджет: план перевыполнили — основные источники доходов в апреле
Основные источники доходов в апреле
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) обеспечил 35,9 млрд грн;
- объем возмещения НДС составляет 17,6 млрд грн;
- налог на прибыль предприятий принес 5,9 млрд грн;
- рентные платежи составили 4,7 млрд грн.
Справка Finance.ua:
- По оперативным данным Государственной казначейской службы, за апрель 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 302,6 млрд гривен.
- При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 104,2% (+3,8 млрд грн), Государственной таможенной службой — 101% (+0,8 млрд грн).
