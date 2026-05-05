Сколько денег поступило в апреле в общий фонд госбюджета
- 57,3 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 35,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
- 30,3 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 47,9 млрд грн, возмещено — 17,6 млрд грн);
- 26,5 млрд грн — акцизного налога;
- 5,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 5,3 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
- 4,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
Выводы
Справка Finance.ua:
- Правительство определило нормативы отчисления дивидендов государственными компаниями по итогам 2025 года. Ожидается, что в государственный бюджет поступит около 50 млрд грн.
