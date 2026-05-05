Сколько денег поступило в апреле в общий фонд госбюджета

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за апрель 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 302,6 млрд гривен.
При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 104,2% (+3,8 млрд грн), Государственной таможенной службой — 101% (+0,8 млрд грн).
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
  • 57,3 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 35,9 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 30,3 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 47,9 млрд грн, возмещено — 17,6 млрд грн);
  • 26,5 млрд грн — акцизного налога;
  • 5,9 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 5,3 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 4,4 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
В апреле 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 73 млрд грн от НБУ, который в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» ежегодно, после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения Советом НБУ, перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.
Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в апреле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 55,1 млрд гривен.

Выводы

В целом, по итогам апреля 2026 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 409,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Справка Finance.ua:

  • Правительство определило нормативы отчисления дивидендов государственными компаниями по итогам 2025 года. Ожидается, что в государственный бюджет поступит около 50 млрд грн.
