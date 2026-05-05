0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 2026 правительство ожидает привлечь от инвесторов 10 млрд грн поступлений от большой приватизации

Казна и Политика
22
Кабмин провел совещание по Минэкономики и Фондам госимущества
Кабмин провел совещание по Минэкономики и Фондам госимущества, www.kmu.gov.ua
В этом году Кабинет Министров ожидает привлечь от частных инвесторов около 10 млрд грн поступлений в результате большой приватизации и 3 млрд от малой.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Такие планы Кабмин обсудил на совещании с Министерством экономики и Фондом госимущества.
«Совещание провели в Ocean Plaza. Это актив, принадлежавший российскому олигарху, переданный в собственность государства в соответствии с законом „О санкциях“, который государство готовит к продаже новому владельцу. Планируем выставить его на открытый аукцион в третьем квартале этого года с ориентировочной рыночной стоимостью около 100 млн долларов», — рассказала Свириденко.

Планы насчет малой приватизации

Правительство не останавливает малую приватизацию.
«Это постоянный процесс, который дает результат и формирует стабильные поступления в бюджет. С начала года уже получили более 1 млрд грн и выполнили значительную часть годового плана. Продолжаем продажу подготовленных активов», — подчеркнула глава правительства.
Она добавила, что средства от продажи, в том числе санкционных активов, направляются в фонд восстановления. Это ресурс для восстановления страны и поддержки людей, пострадавших от войны.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Фонд государственного имущества планирует выставить на аукцион столичный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в третьем квартале этого года. Это актив со стартовой ориентировочной стоимостью около 100 млн долларов.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems