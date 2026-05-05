В 2026 правительство ожидает привлечь от инвесторов 10 млрд грн поступлений от большой приватизации Сегодня 14:22 — Казна и Политика

Кабмин провел совещание по Минэкономики и Фондам госимущества, www.kmu.gov.ua

В этом году Кабинет Министров ожидает привлечь от частных инвесторов около 10 млрд грн поступлений в результате большой приватизации и 3 млрд от малой.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Такие планы Кабмин обсудил на совещании с Министерством экономики и Фондом госимущества.

«Совещание провели в Ocean Plaza. Это актив, принадлежавший российскому олигарху, переданный в собственность государства в соответствии с законом „О санкциях“, который государство готовит к продаже новому владельцу. Планируем выставить его на открытый аукцион в третьем квартале этого года с ориентировочной рыночной стоимостью около 100 млн долларов», — рассказала Свириденко.

Планы насчет малой приватизации

Правительство не останавливает малую приватизацию.

«Это постоянный процесс, который дает результат и формирует стабильные поступления в бюджет. С начала года уже получили более 1 млрд грн и выполнили значительную часть годового плана. Продолжаем продажу подготовленных активов», — подчеркнула глава правительства.

Она добавила, что средства от продажи, в том числе санкционных активов, направляются в фонд восстановления. Это ресурс для восстановления страны и поддержки людей, пострадавших от войны.

