Ocean Plaza та інші об’єкти: які державні гіганти підуть з молотка цього року

Продаж на аукціоні
Фонд державного майна планує виставити на аукціон столичний торгово-розважальний центр Ocean Plaza у третьому кварталі цього року.
Про це повідомив голова фонду Дмитро Наталуха під час пресконференції про перші 100 днів на посаді.
«Цей актив орієнтовною вартістю близько 100 млн доларів, це стартова орієнтовна вартість. Ми сподіваємося, що він буде виставлений на прозорий аукціон у третьому кварталі 2026 року», — прокоментував він.
Голова Фонду держмайна додав, що торгово-розважальний центр має 156 тисяч квадратних метрів загальної та 70 тисяч кв. метрів орендної площі, близько 300 магазинів, 20 тисяч відвідувачів щодня та найбільшій у Східній Європі океанаріум.

Які ще плани на велику приватизацію-2026

Також Фонд держмайна планує у цьому році виставити на продаж наступні об’єкти:
  • у другому-третьому кварталі підприємство «Сумихімпром» (стартова ціна 24 млн доларів);
  • у третьому кварталі — Демурівський ГЗК (38 млн доларів, видобуває титанову руду в Дніпропетровській області);
  • у третьому-четвертому кварталах — «Одеський припортовий завод» (106 млн доларів, виробник мінеральних добрив із природного газу);
  • у четвертому кварталі — «Миколаївський глиноземний комбінат» (86 млн доларів, виробник глинозему для подальшого отримання алюмінію) та завод «Індар» (24 млн доларів, виробник інсуліну та інших лікарських препаратів).
Наталуха зазначив, що Фонд вже проводить попередні перемовини із потенційними покупцями ТРЦ Ocean Plaza, а із зацікавленими інвесторами у купівлі ОПЗ — підписано 4 договори про нерозголошення інформації (інвесторам надана фінансова та виробнича звітність ОПЗ для ознайомлення).
Заступник голови фонду Віталій Коваленко, який відповідає за напрям великої приватизації сказав, що торговий центр, ОПЗ та Демурівський ГЗК — це об’єкти з високим ступенем готовності для продажу.
За матеріалами:
РБК-Україна
ProzorroНерухомість
