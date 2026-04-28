Ocean Plaza та інші об’єкти: які державні гіганти підуть з молотка цього року
Які ще плани на велику приватизацію-2026
- у другому-третьому кварталі підприємство «Сумихімпром» (стартова ціна 24 млн доларів);
- у третьому кварталі — Демурівський ГЗК (38 млн доларів, видобуває титанову руду в Дніпропетровській області);
- у третьому-четвертому кварталах — «Одеський припортовий завод» (106 млн доларів, виробник мінеральних добрив із природного газу);
- у четвертому кварталі — «Миколаївський глиноземний комбінат» (86 млн доларів, виробник глинозему для подальшого отримання алюмінію) та завод «Індар» (24 млн доларів, виробник інсуліну та інших лікарських препаратів).
