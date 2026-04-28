ШІ залишив без роботи понад 70 тисяч фахівців техногігантів Сьогодні 03:15 — Технології&Авто

Кількість звільнень зростає через розвиток ШІ

Лише за перші чотири місяці 2026 року найбільші технологічні компанії світу скоротили понад 70 тисяч працівників. І якщо раніше такі рішення пояснювали кризами чи перегрітим наймом, тепер корпорації дедалі частіше прямо пов’язують звільнення з автоматизацією та розвитком штучного інтелекту.

Про це пише The Guardian

Понад 70 тисяч звільнень за кілька місяців

Масштаби скорочень у технологічному секторі стрімко зростають. За даними The Guardian, від початку року роботу втратили понад 70 тисяч фахівців у провідних світових компаніях.

Найбільше скорочень провела Oracle — 30 000 працівників. Далі йде Amazon, який звільнив 16 000 співробітників.

До переліку компаній із масштабними кадровими скороченнями також увійшли:

Microsoft — 8 750 працівників;

Meta — 8 000;

Block — 4 000;

WiseTech — 2 000;

ASML — 1 700;

Atlassian — 1 600.

ШІ дедалі частіше називають причиною звільнень

Головна зміна — у риториці самих компаній. Якщо раніше скорочення пояснювали економічною невизначеністю чи наслідками надмірного найму, то тепер дедалі частіше прямо говорять про роль штучного інтелекту.

Алгоритми перебирають на себе частину рутинних задач, що дозволяє компаніям зменшувати штати без втрати операційної ефективності.

Зекономлені кошти корпорації спрямовують не стільки на зниження витрат, скільки на нові інвестиції — насамперед у дата-центри та інфраструктуру для роботи нейромереж.

Мільярди йдуть у ШІ-інфраструктуру

Скорочення відбуваються на тлі рекордних витрат на обчислювальні потужності.

Аналітики прогнозують, що бюджети Meta та Microsoft на розвиток ШІ-інфраструктури можуть сягнути 110−130 млрд доларів для кожної компанії. Йдеться насамперед про закупівлю спеціалізованих процесорів і масштабування центрів обробки даних — напрямки, які потребують колосальних капіталовкладень.

На цьому тлі оптимізація штатів виглядає для бізнесу способом частково компенсувати такі витрати.

Фондовий ринок, схоже, підтримує такий курс. Показовий приклад — Block. Після того як Джек Дорсі пов’язав звільнення 40% персоналу зі зростанням продуктивності завдяки ШІ, акції компанії зросли на 20%.

Це сигналізує, що інвестори розглядають автоматизацію та скорочення витрат як драйвер підвищення ефективності бізнесу.

Що це означає для ринку праці

Понад 70 тисяч звільнень лише за чотири місяці. Ця цифра показує, що використання ШІ вже впливає на зайнятість не в теорії, а на практиці. І хоча компанії подають це як технологічну трансформацію, для ринку праці це може означати початок глибшого перерозподілу ролей між людьми та алгоритмами.

