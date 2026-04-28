28.04.2026, 02:15 — Технології&Авто

ТОП-5 авто, найдорожчих в обслуговуванні

Досвідчений механік Кріс Пайл, який працював із тисячами автомобілів, назвав п’ять брендів, які не радить купувати через складність і високу вартість обслуговування.

Йдеться про Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Mini та Jaguar. Попри престиж і якість, ці авто часто стають джерелом непередбачуваних витрат для власників.

Однією з головних проблем є висока ціна навіть базових витратних матеріалів. Фільтри, моторна олива чи гальмівні колодки для цих марок коштують значно дорожче, ніж для масових моделей. У підсумку навіть регулярне техобслуговування обходиться помітно дорожче.

Ситуацію ускладнює обмежена кількість неоригінальних запчастин. Для багатьох вузлів складно знайти якісні аналоги, тому власники змушені купувати дорогі оригінальні деталі. У результаті типовий ремонт, який для бюджетного авто коштував би близько 200 доларів, у випадку, наприклад, Mercedes-Benz може перевищити 500 доларів.

Ще один фактор — складна конструкція. У преміальних автомобілях підкапотний простір має щільне компонування, через що для доступу до однієї деталі часто потрібно демонтувати інші вузли. Це значно збільшує час ремонту та вартість робіт, а також підвищує ризик додаткових пошкоджень.

Проблеми виникають і з технічною інформацією. Навіть професійні СТО не завжди мають доступ до повних баз даних виробників, оскільки вони коштують дорого. Через це зростає ціна нормо-години, а сам ремонт може затягуватися.

Окремо механік звертає увагу на складність діагностики. Стандартні сканери часто не можуть підключитися до електронних систем таких авто, тому майстри змушені використовувати спеціалізоване обладнання. Це обмежує вибір сервісу і змушує власників звертатися до офіційних дилерів, де ціни традиційно вищі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.