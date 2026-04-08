Драйвер економіки: 938 млн грн надходжень до бюджету за І квартал від приватизації
Фонд державного майна України продовжує демонструвати результат: навіть у складних умовах війни приватизація залишається ефективним інструментом залучення інвестицій та наповнення бюджету.
І квартал 2026 року:
159 об’єктів було виставлено на приватизацію;
по 71 об’єкту — відбулись успішні аукціони;
587,1 млн грн — результат успішних аукціонів;
2,17 раза — зростання ціни завдяки конкуренції;
167 учасників — реальний інтерес бізнесу.
Сума надходжень до бюджету та результати аукціонів можуть відрізнятися, адже оплата за об’єкти відбувається після завершення всіх процедур і частково включає платежі за аукціонами попередніх періодів.
Топ-угоди кварталу:
ЄМК ДП «НДІ «Оріон» 381 млн грн → зростання майже у 9 разів;
ЄМК ДП «Славутський комбінат «Будфарфор» 52,9 млн грн;
АТ «Коломийський завод сільськогосподарських машин» (93,4%) 42 млн грн;
Зернопереробний комплекс (Київська обл.) 6,92 млн грн;
Нежитлові приміщення (м. Ужгород) 6,2 млн грн → зростання у 17 разів.
«Приватизація — це не просто продаж. Кожен успішний аукціон — це в майбутньому інвестиції в підприємства, ремонт занедбаної нерухомості, нові робочі місця і як результат податки до бюджету та користь для громад» — йдеться в повідомленні.
