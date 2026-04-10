Мінсоцполітики відмовилося від ідеї обовʼязкової накопичувальної пенсійної системи Сьогодні 17:03 — Казна та Політика

Міністерство соціальної політики розробляє пенсійну реформу, ключовою відмінністю якої стане відмова від обов’язкової накопичувальної системи.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін в інтерв’ю Forbes Ukraine

Добровільна накопичувальна система з автозаписом

«Замість повністю обовʼязкової системи хочемо запровадити добровільну з автозаписом», — каже міністр.

За його словами, спочатку всіх автоматично зараховуватимуть до накопичувальної системи зі сплатою внесків, але людина зможе відмовитися від цієї опції.

Улютін додає, що досвід європейських країн показує, що обовʼязкова накопичувальна система не є ефективною. Проте для тих, хто захоче перейти на таку модель, міністерство шукає «фінансові інструменти, які можуть надійно захистити заощадження».

Структура нової пенсійної системи

Оновлена пенсійна модель передбачатиме ще три елементи — базову виплату, страхову частину і накопичувальну та зміну фінансування спецпенсій.

Базова виплата — гроші, які людина отримує після досягнення певного віку, щоб запобігти бідності серед літніх людей, які з різних причин отримували низьку заробітну плату, пояснив Улютін. «Сьогодні такі пенсії не покривають навіть базових потреб, і нова система має це змінити», — додав міністр.

Другий елемент — страхова складова, яка залежатиме від тривалості трудової діяльності та обсягу сплачених за цей час внесків. Прив’язок до конкретного року виходу на пенсію чи середнього рівня зарплати не буде.

Спецпенсії суддів та прокурорів фінансуватимуться не з солідарної системи, а через професійні механізми.

Оновлена пенсійна система на 2027 рік обійшлася б бюджету в 150 млрд грн, тоді як стара — 120−140 млрд грн, поділився міністр попередніми розрахунками.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в переліку вимог Міжнародного валютного фонду до України з’явилися нові пункти, які стосуються пенсійної системи. У цій сфері маяків немає, є тільки зобов’язання з боку українського уряду. Вони звучать так: «За підтримки МВФ і Світового банку ми розробляємо комплексну пенсійну реформу, що охоплює всі компоненти системи. Уряд забезпечить через компенсаційні заходи щодо доходів або витрат, що реформа не збільшить дефіцит у середньостроковій перспективі». Крім того, уряд утримається від:

введення нових спеціальних пенсій або привілеїв;

прийняття нового законодавства, яке створювало б додаткові умовні пенсійні зобов’язання без забезпечення фінансовими ресурсами;

змін, які призвели б до зниження законодавчо визначеного пенсійного віку.

Також раніше Мінсоцполітики анонсувало оновлення пенсійної реформи та соцдопомоги. Серед ключових пріоритетів оновлення пенсійної системи, зокрема:

солідарна система передбачатиме гарантовані виплати за віком, із прямим зв’язком між ЄСВ, тривалістю сплати внесків та розміром пенсії;

трансформація спеціальних пенсій у професійні із трьома складовими: базовою виплатою, варіативною частиною та професійною надбавкою з різних джерел фінансування;

запровадження обов’язкової накопичувальної системи.

