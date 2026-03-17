Ocean Plaza залучає орендарів через систему Prozzoro

ТРЦ Ocean Plaza (66,65% якого передано в управління Фонду державного майна) першим серед вітчизняних торгових центрів запровадив пошук і відбір бізнесів для оренди через державну електронну платформу Prozzoro.

Про це повідомили у пресслужбі ТРЦ.

«Використання платформи Prozorro дозволяє не лише забезпечити максимальну відкритість процесу, а й сформувати довіру між торгово-розважальним центром та потенційними партнерами», - говориться у релізі.

З грудня 2025 р. уся інформація про доступні площі, умови та етапи відбору є публічною, а взяти участь у конкурсі може будь-який бізнес.

Наприклад, переможцем аукціону від 13 лютого по оренді паркінгу площею 16,5 тис. кв. м стало URBIX-X (ТОВ «Урбікс-ікс», № 46092155) зі ставкою 2,1 млн грн (початкова ставка була 662,2 тис. грн), договір підписано 23.02.26 на 36 місяців.

Згідно даним Опендатабот, ця компанія зі статутним капіталом 205 тис. грн створена за місяць до старту прийому пропозицій, а саме 14 листопада 2025 року, у січні змінився власник на Олександра Лобанова.

Згідно умовам аукціону, переможець також бере на себе інвестзабов’язання — має до відкриття паркінгу виконати модернізацію існуючого паркувального обладнання.

Переможцем лоту у 144,6 кв. м (аукціон з одним учасником) зі ставкою 182,2 тис грн став ТОВ «Драгонфлай ЮА» зі статутним капіталом в 10 тис грн, заснована влітку 2025р., власник Андрій Івахненко.

Наразі через електронну платформу Prozorro було відібрано близько 20 орендарів, серед яких такі міжнародні бренди як Nike, Adidas, Jack Wolfskin, Coccinelle тощо.

