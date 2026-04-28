США на 1000% збанкрутують через борги: Ілон Маск пояснив, що може врятувати країну Сьогодні 05:06

Генеральний директор Tesla Ілон Маск щойно виступив із страшним попередженням для американців. У своєму виступі на подкасті Dwarkesh 5 лютого він заявив, що Америка мчить назустріч банкрутству, оскільки державний борг продовжує зростати.

«Ми на 1000% збанкрутуємо як країна і зазнаємо краху як держава без ШІ та роботів», — підкреслив він. «Ніщо інше не вирішить проблему державного боргу».

За даними міністерства фінансів, державний борг США на даний момент становить 38,96 трильйона доларів — і він продовжує зростати, оскільки федеральні витрати перевищують доходи. На даний момент у 2026 фінансовому році уряд вже витратив приблизно на 1,17 трильйона доларів більше, ніж зібрав, пише Yahoo Finance

Без прориву в продуктивності завдяки штучному інтелекту та робототехніці Маск намалював похмуру картину майбутнього, заявивши, що країні «насправді настав повний кінець, тому що державний борг накопичується шаленими темпами».

Він також попередив, що вартість обслуговування лише цього боргу стає важким тягарем.

«Процентні платежі за державним боргом перевищують військовий бюджет, який становить трильйон доларів. Таким чином, у нас понад трильйон доларів йде лише на виплату відсотків», — пояснив він.

Як війна з Іраном стрімко збільшила державний борг

І ці витрати можуть зрости ще більше, пише ЗМІ. За даними Пентагону, лише протягом першого тижня війни з Іраном США витратили близько 11,3 мільярда доларів. Оскільки конфлікт затягнувся вже майже на два місяці, експерт з державної політики Лінда Білмес оцінює, що війна обійдеться американцям у понад 1 трильйон доларів.

«У результаті лише процентні витрати додадуть мільярди доларів до загальної вартості цієї війни», — зазначила Білмес в інтерв’ю Гарвардській школі Кеннеді. «І на відміну від початкових витрат, це витрати, які ми явно перекладаємо на наступне покоління».

УНІАН

