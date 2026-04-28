Apple готує найдорожчий iPhone за 2 тисячі доларів

Кук залишить посаду генерального директора компанії Apple 1 вересня 2026 року і перейде на посаду виконавчого голови ради директорів. Новим CEO стане Джон Тернус, який наразі є старшим віцепрезидентом з апаратного забезпечення та керує розробкою iPhone, iPad та Mac.
Після призначення Тернус через кілька тижнів представить новий пристрій. Таким чином Apple формує чітку бізнес-стратегію: новий керівник — новий продукт і новий цикл зростання.
Складаний iPhone стане для компанії спробою зайти у преміальний сегмент, де середній чек значно вищий. Формат пристрою вже протестований ринком: у складеному вигляді це смартфон, у розкладеному — компактний планшет.
Фінансовий ефект
Аналітики прогнозують, що запуск може допомогти Apple вийти на виручку близько $150 млрд у святковому кварталі.
Головним новим кольором лінійки iPhone Pro у 2026 році стане Dark Cherry — глибокий винний відтінок червоного. Раніше інші джерела повідомляли про «темно-червоний» варіант, але тепер уточнюється, що колір буде ближчим до насиченого винного, а не до яскраво-червоного тону.
