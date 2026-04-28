Apple готує найдорожчий iPhone за 2 тисячі доларів

Apple планує випустити складаний iPhone вартістю близько 2000 доларів і зробити його першим великим продуктом нового CEO, щоб перезапустити зростання виручки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Кук залишить посаду генерального директора компанії Apple 1 вересня 2026 року і перейде на посаду виконавчого голови ради директорів. Новим CEO стане Джон Тернус, який наразі є старшим віцепрезидентом з апаратного забезпечення та керує розробкою iPhone, iPad та Mac.

Після призначення Тернус через кілька тижнів представить новий пристрій. Таким чином Apple формує чітку бізнес-стратегію: новий керівник — новий продукт і новий цикл зростання.

Складаний iPhone стане для компанії спробою зайти у преміальний сегмент, де середній чек значно вищий. Формат пристрою вже протестований ринком: у складеному вигляді це смартфон, у розкладеному — компактний планшет.

Фінансовий ефект

Аналітики прогнозують, що запуск може допомогти Apple вийти на виручку близько $150 млрд у святковому кварталі.

Водночас цей крок виглядає менш ризикованим на фоні попередніх експериментів компанії. Зокрема, гарнітура Apple Vision Pro, попри активне просування, не стала масови

На відміну від цього, сегмент складаних смартфонів уже сформований і демонструє стабільний попит. Зокрема, Samsung кілька років продає подібні пристрої, включно з моделями дорожчими за $2000.

Apple намагається одночасно вирішити дві задачі — провести зміну керівництва без втрати темпів зростання та запустити новий продукт, який може стати драйвером доходів.

Головним новим кольором лінійки iPhone Pro у 2026 році стане Dark Cherry — глибокий винний відтінок червоного. Раніше інші джерела повідомляли про «темно-червоний» варіант, але тепер уточнюється, що колір буде ближчим до насиченого винного, а не до яскраво-червоного тону. Раніше видання Macworld поділилося рендерами майбутніх iPhone 18 Pro і Pro Max у всіх чотирьох кольорах.лінійки iPhone Pro у 2026 році стане— глибокий винний відтінок червоного. Раніше інші джерела повідомляли про «темно-червоний» варіант, але тепер уточнюється, що колір буде ближчим до насиченого винного, а не до яскраво-червоного тону.

Також ми писали, що використовувати старий iPhone може здаватися гарною ідеєю, особливо якщо вам подобається класичний дизайн Apple і ви не ганяєтеся за новинками. Але у 2026 році багато моделей вже потрапляють у категорію «вінтажних пристроїв», а це безпосередньо впливає на підтримку, безпеку та ремонт.

