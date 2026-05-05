Польша профинансирует дорогу во Львов в счет кредита Украине Сегодня 12:29 — Казна и Политика

Польша планирует построить около 80-километрового участка автомагистрали, который соединит польско-украинскую границу со Львовом. Проект предусматривает платный проезд, а полученные средства будут направляться в польский бюджет для погашения кредита, предоставленного Украине.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

По информации Forsal, соответствующую инициативу могут закрепить в соглашении между Варшавой и Киевом, подписание которого запланировано на конференции «Восстановление Украины» 25−26 июня.

Ожидается, что дополнением к соглашению станет перечень общих инфраструктурных проектов, которые будут реализовываться в рамках послевоенного восстановления.

Детали проекта

По словам главы Агентства промышленного развития Польши Бартломея Бабушки, первым в списке совместных инвестиций значится проект автомагистрали М 10 .

Пока эта дорога соединяет пограничный пункт Корчевая-Краковец со Львовом. С польской стороны автомагистраль А4 заканчивается прямо на границе.

Проект предполагает строительство полноценной автомагистрали на месте нынешней трассы М 10 . Финансирование будет обеспечивать польское правительство, а строительство будет осуществляться в соответствии с польским законодательством.

После завершения строительства за проезд по дороге будет взиматься плата как с легковых, так и грузовых автомобилей. Вырученные средства будут поступать в государственный бюджет Польши как механизм погашения кредита, предоставленного Украине.

Сроки реализации

При достижении договоренностей проектные работы могут начаться еще во время войны. Непосредственное строительство планируют начать после ее завершения.

Польша настаивала на строительстве автомагистрали М 10 еще до Евро-2012. Среди других проектов, которые должны были быть включены в приложение к соглашению, были главная железнодорожная линия с европейской колеей, грузовой терминал в центральной Украине и польский порт на Черном море.

