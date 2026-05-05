Квота бронирования до 50% военнообязанных на госслужбе везде исчерпана — детали

Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) Наталья Алюшина заявляет, что одной из причин дефицита кадров на государственной службе является то, что не всех можно забронировать из-за квоты в 50%.

Сколько вакансий

«У нас по стране в целом наблюдается дефицит человеческого капитала. По состоянию на сегодня насчитывается 30,6 тыс. вакансий на государственной службе. По разным причинам они остаются незаполненными. Кто-то экономит фонд оплаты труда, кто-то не может найти соответствующих специалистов. Причины разные. Также одна из них: не всех можно забронировать: действует ограничение в 50%. Люди спрашивают, будет ли бронирование, а когда его нет, это снижает их заинтересованность», — сказала Алюшина в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Она отметила, что на государственной службе можно забронировать только 50% военнообязанных, и эта квота везде исчерпана полностью.
«Это проблема. К примеру, в ІТ-направлении или в сфере кибербезопасности найти специалиста очень трудно, в том числе и по этой причине. В то же время кибератаки на государственные ресурсы совершается ежедневно: атакуют довольно агрессивно, применяются разные методы. Например, на наши ресурсы происходит до 20 атак в день. Попытайтесь оставить сектор защиты информации без специалиста — это действительно проблематично», — добавила глава Агентства.
Есть ли необходимость увеличить для госслужбы квоту с 50% до 75% или 100%
Алюшина заявила, что для того чтобы удержать госслужбу, нужны люди, но эти люди не менее нужны на фронте.
«Это дилемма, и мне очень сложно каждый раз принимать такие решения, а также сложно ответить на этот вопрос. Если мы спросим военнослужащих, они скажут, что на фронте люди нужны больше, ведь нужно удержать страну. В то же время мы едва вкладываемся в эти 50%. И если кому-то нужно предоставить бронирование, то у кого-то другого я должен его забрать — и это для меня самый болезненный вопрос», — заявила глава НАГС.
До этого Finance.ua отмечал, что с 1 апреля 2026 г. ожидается полноценное развертывание цифровых инструментов военного учета, которые позволят автоматически проверять данные и выявлять нарушения.
В Министерстве обороны рассматривают возможность внедрения дополнительных механизмов контроля, которые должны повысить эффективность мобилизации.
Также член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагает изменить подход к бронированию: бизнес сможет оставить ключевых работников, если поможет привлечь новых людей в армию.
