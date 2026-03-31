З 1 квітня посилюють перевірки відстрочок і бронювання

Найближчим часом можуть проаналізувати реальну потребу оборонної промисловості у працівниках, які мають бронювання

У владі обговорюють можливі зміни до мобілізаційного процесу. Йдеться, зокрема, про перегляд обґрунтованості бронювання працівників і посилення контролю за наданням відстрочок. Також з 1 квітня 2026 року очікується повноцінне розгортання цифрових інструментів військового обліку, які дозволять автоматично перевіряти дані та виявляти порушення.

За інформацією джерела у Верховній Раді, найближчим часом можуть проаналізувати реальну потребу оборонної промисловості у працівниках, які мають бронювання. Йдеться про оцінку того, чи відповідає нинішня кількість заброньованих працівників фактичним потребам. У разі виявлення надлишкових обсягів бронювання можливе їх скорочення.

Також розглядається запровадження чіткішого механізму контролю для оцінки ефективності бронювання.

Контроль за військовим обліком

Окремо обговорюються зміни для військовозобов’язаних, які своєчасно не оновили свої дані. Зокрема, передбачається посилення заходів із встановлення їхнього місця перебування.

У Міністерстві оборони розглядають можливість впровадження додаткових механізмів контролю, що мають підвищити ефективність мобілізації.

Цифровізація процесу

З 1 квітня 2026 року в Україні очікується повноцінне розгортання цифрових інструментів військового обліку. Йдеться не про зміну законодавства чи принципів призову, а про повне розгортання цифрових інструментів, які почали впроваджувати ще у березні.

Електронні повістки

Однією з ключових змін є повноцінне функціонування електронного військового обліку. Повістки надходитимуть у електронному вигляді, тоді як дані про військовозобов’язаних синхронізуються з іншими державними реєстрами, що дозволяє постійно їх оновлювати.

У таких умовах паперові повістки поступово відійдуть на другий план. Водночас цифрова система не лише інформує, а й фіксує порушення, зокрема неявку до територіальних центрів комплектування.

Нагадаємо, що раніше в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков запевнив , що Мінцифри не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки ані в «Дії», ані в інших наших продуктах.

Відстрочки і жорстка перевірка

Процедура оформлення відстрочки стала простішою, бо тепер подати документи можна онлайн без обов’язкового візиту до ТЦК.

Водночас, сам механізм отримання відстрочки став більш жорстким. Усі підстави перевіряються централізовано через державні реєстри, а автентичність документів контролюється автоматично.

Особливу увагу приділяють випадкам, коли відстрочку намагаються отримати через формальне навчання або фіктивний догляд за родичами. Таким чином держава намагається зменшити кількість зловживань.

Як додали в Новини. Live, 1 квітня 2026 року запроваджується автоматичний обмін даними між Реєстром «Оберіг», Податковою та Пенсійним фондом України. Будуть перевіряти:

Рівень зарплати: чи відповідає вона встановленим лімітам для «критично важливого підприємства». Сплата ЄСВ: бронювання анулюється автоматично, якщо підприємство має заборгованість або якщо працівник фактично не отримує зарплату (фіктивне працевлаштування). Реальність штату: чи не перевищено ліміт у 50% (або інший встановлений відсоток) від загальної кількості військовозобов’язаних.

Бронювання працівників

Зміни торкнулися і системи бронювання працівників. Відтепер запроваджується регулярна перевірка підприємств, які мають статус критично важливих. Дані про заброньованих осіб автоматично звіряються з податковими та пенсійними реєстрами.

Також посилюються вимоги до самих компаній, зокрема, щодо рівня зарплат і відсутності заборгованостей. Це має зменшити ризики фіктивного працевлаштування та корупційних схем, пов’язаних із бронюванням.

