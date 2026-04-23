0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Бронирование из-за рекрутинга: в парламенте озвучили новую идею

72
Бизнес сможет оставить ключевых работников, если поможет привлечь новых людей в армию
Бизнес сможет оставить ключевых работников, если поможет привлечь новых людей в армию
Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагает изменить подход к бронированию: бизнес сможет оставить ключевых работников, если поможет привлечь новых людей в армию.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Механизм через рекрутинг

Он предложил новый подход к изменению механизма бронирования работников при мобилизации. Одним из вариантов может стать модель, при которой предприятия получат возможность забронировать ключевых работников путем привлечения новых людей в службу.
«Компания, которая нуждается в сохранении определенного специалиста, могла бы обеспечить рекрутинг нескольких человек — например, трех, пяти или даже десяти — которые добровольно согласятся служить в армии», — пояснил Вениславский.
По его словам, это могут быть как граждане Украины, так и иностранцы.
Таким образом, по замыслу государство будет получать больше мобилизованных, чем в случае стандартного подхода, а предприятие — возможность сохранить критически важного работника.
Вениславский подчеркнул, что такая модель предусматривает не только финансовое участие бизнеса, но и реальное пополнение рядов Вооруженных Сил.
В то же время он отметил, что, по его мнению, такая идея выглядит более справедливой, ведь не добавляет напряжения между разными группами населения из-за разных уровней доходов и доступа к бронированию.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что количество забронированных работников в Украине за последний год возросло примерно на треть. В начале 2026 года речь шла о около 1,3 млн человек против примерно 1 млн раньше. В то же время, официальной детализированной статистики по отраслям и регионам в открытом доступе нет.
Также мы писали, что с 13 марта на портале «Дія» заработала возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных компаний бронировать работников даже при наличии нарушений в воинском учете.
По материалам:
Судебно-юридична газета
МобилизацияБронированиеБизнес
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems