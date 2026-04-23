Бронирование из-за рекрутинга: в парламенте озвучили новую идею Сегодня 12:02

Бизнес сможет оставить ключевых работников, если поможет привлечь новых людей в армию

Член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагает изменить подход к бронированию: бизнес сможет оставить ключевых работников, если поможет привлечь новых людей в армию.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Механизм через рекрутинг

Он предложил новый подход к изменению механизма бронирования работников при мобилизации. Одним из вариантов может стать модель, при которой предприятия получат возможность забронировать ключевых работников путем привлечения новых людей в службу.

«Компания, которая нуждается в сохранении определенного специалиста, могла бы обеспечить рекрутинг нескольких человек — например, трех, пяти или даже десяти — которые добровольно согласятся служить в армии», — пояснил Вениславский.

Читайте также С 1 апреля усиливают проверки отсрочек и бронирования

По его словам, это могут быть как граждане Украины, так и иностранцы.

Таким образом, по замыслу государство будет получать больше мобилизованных, чем в случае стандартного подхода, а предприятие — возможность сохранить критически важного работника.

Вениславский подчеркнул, что такая модель предусматривает не только финансовое участие бизнеса, но и реальное пополнение рядов Вооруженных Сил.

Читайте также Новые правила бронирования: что изменится с февраля

В то же время он отметил, что, по его мнению, такая идея выглядит более справедливой, ведь не добавляет напряжения между разными группами населения из-за разных уровней доходов и доступа к бронированию.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что количество забронированных работников в Украине за последний год возросло примерно на треть. В начале 2026 года речь шла о около 1,3 млн человек против примерно 1 млн раньше. В то же время, официальной детализированной статистики по отраслям и регионам в открытом доступе нет.

Также мы писали , что с 13 марта на портале «Дія» заработала возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных компаний бронировать работников даже при наличии нарушений в воинском учете.

