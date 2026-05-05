Тигипко стал внештатным советником Буданова

Бывший депутат и член правительства Сергей Тигипко стал одним из внештатных советников руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.
Об этом в ответ на запрос «Чесно» сообщила руководитель Департамента по вопросам обращений граждан и доступ к публичной информации Офиса президента.
Напомним, Сергей Тигипко — бизнесмен и бывший госслужащий. За свою карьеру он занимал должности народного депутата, вице-премьера, министра экономики, главы Национального банка, неудачно баллотировался в президенты Украины.
Был первым председателем правления ПриватБанка, возглавлял правление финансово-промышленной группы ТАС. В 2007-м продал свои банки «ТАС-Инвестбанк» и «ТАС-Коммерцбанк» шведскому Swedbank и стал председателем правления его украинской «дочки». По состоянию на 2022 год Тигипко входил в 20 самых богатых украинцев, по версии Forbes.
В 2020 году после избрания президента Владимира Зеленского Тигипко рассматривали на должность в правительстве.
Также, по данным «Чесно», среди внештатных советников Буданова в ОП есть:
Андрей Юсов — представитель Главного управления разведки Министерства обороны;
Роман Девятов — помощник тогдашних депутатов (Владимира Куренного от БЮТ и Эдуарда Гурвица от УДАРа), бывший заместитель председателя и член совета Одесской областной организации партии УДАР, которую на тот момент возглавлял Андрей Юсов.
Между тем, Михаил Подоляк, Сергей Лещенко, Игорь Веремий и Виктория Страхова стали внештатными советниками всего Офиса президента.
Как отмечает «Чесно», общим для них не только внештатный статус, но и полная информационная непрозрачность. На официальном сайте президента Украины этих людей не найти. Нет описания их функций, направлений работы, оснований назначения, что и кому они советуют. Узнать об их существовании можно только отправив официальный информационный запрос. И даже тогда, как показал опыт Чесно, нужно точно указывать примечание «вне штата», ведь попросив перечень всех советников — ответ может быть неполным.