«Национальный кешбэк»: сколько денег украинцы получили в июле

В рамках программы «Национальный кешбэк» украинцы в июле приобрели товаров местного производства на 5,07 млрд грн — это самая большая сумма за месяц от старта программы.

За эти покупки государство выплатило 507 млн ​​грн кешбэка 3,6 миллиона участников программы, которые накопили более 2 гривен кешбэка и активировали свои карты для выплат в приложении Дія.

«В июле украинцы приобрели товаров, зарегистрированных в программе, на рекордные 5,07 миллиарда гривен. Это более 66% общей суммы, которую они потратили в сентябре-декабре прошлого года. Мы видим, как благодаря программе постепенно меняется потребительское поведение граждан в пользу украинского, в частности, растет спрос на товары с кешбэком. В то же время, программа поддерживает легальный бизнес: она работает исключительно в безналичной форме, что способствует детенизации экономики. Такой подход гарантирует, что государственная поддержка направляется в легальный сектор экономики — туда, где уплачиваются налоги и создаются новые рабочие места», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа.

Программа «Национальный кешбэк» стартовала в тестовом режиме 2 сентября 2024 года, официальный запуск состоялся 11 октября 2024 года.

С момента запуска программы государство поддержало продажу украинских товаров на сумму около 40 млрд грн, из которых 32,4 млрд грн — с начала 2025 года. Соответственно, участники программы уже получили около 4 млрд грн Национального кешбэка.

Вырученные по программе средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе. Также средства можно отправить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.

Как работает программа?

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч потребительских товаров украинского производства, зарегистрированных в программе, среди которых продукты и напитки, строительные материалы, одежда, обувь, косметика, бытовая химия, средства гигиены, мебель, товары для дома, товары для животных и другие.

Чтобы кешбэк начислился, необходимо приобрести эти товары в торговых точках, участвующих в программе. Проверить товар можно с помощью сканера штрихкодов в приложении Дія. Для этого в разделе Сервисы необходимо выбрать Национальный кешбэк.

К программе может присоединиться любой производитель потребительских товаров, кроме подакцизных. Основное требование — производственные мощности должны быть расположены на территории Украины, а товар должен иметь уникальный штрихкод.

В программе принимают участие ведущие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также значительное количество региональных и отдельных магазинов.

