ру
Каждый седьмой резидент «Дія.City» работает в сфере Defence Tech. Как изменился профиль резидента за год

2
Человек в военной форме и голограмма виртуального планшета
В настоящее время в «Дія.City» зарегистрировано около 500 компаний сферы Defence Tech, занимающихся разработкой беспилотников, роботизированных систем и специализированного ПО.
Об этом сообщает издание DOU со ссылкой на данные Министерства цифровой трансформации.
Только за последний квартал к пространству подключились 38 оборонных предприятий. Также существенно выросло количество R&D-центров: после разрешения правительства присоединяться к режиму, их количество с 14 (в апреле 2025 года) выросло до 195.

Изменения в структуре трудоустройства

Аналитики зафиксировали заметное изменение в структуре трудоустройства в «Дія.City». Если год назад по трудовым договорам работали около 60% айтишников, то на декабрь 2025 года эта доля выросла до 66,7%. На гиг-контрактах сейчас находится 30% специалистов, а доля сотрудничающих как ФЛП сократилась до минимума — 3,3%.
В то же время, не всем удается удержаться в спецрежиме. За все время существования «Dia.City» статуса резидента лишились 464 компании, причем 53 из них — за последние три месяца.
Как отмечают в Минцифры, наиболее распространенными причинами исключения являются несоблюдение критериев резидентства, проблемы с отчетностью или добровольный выход из-за невозможности выполнять требования.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что резиденты Дія. City продолжают наполнять бюджет и усиливать экономику страны. За 2025 год они уплатили 34,6 млрд налогов. Это почти вдвое больше, чем за 2024 год, тогда компании оплатили ₴18+ млрд.
По материалам:
Dou
ДияАрмия
