Какой производитель продал больше всего смартфонов в 2025 году

Технологии&Авто
31
Мировой рынок смартфонов в 2025 году вырос на 2% в годовом исчислении — прежде всего за счет активного спроса в развивающихся странах.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные Counterpoint Research.
Лидерство снова вернула себе Apple , занявшая 20% рынка и показавшая лучшую динамику среди пятерки ведущих производителей.
Ключевую роль в этом сыграли сильные продажи линейки iPhone 17 и стабильный интерес потребителей на развивающихся рынках.
На втором месте среди производителей смартфонов оказалась Samsung с долей 19% и умеренным ростом продаж. Третью позицию удерживает Xiaomi, которая контролирует 13% мирового рынка смартфонов.

Динамика поставок и влияние тарифов

В течение 2025 года производители действовали осторожно: в начале года компании намеренно снизили объемы поставок, чтобы минимизировать влияние новых тарифов. Однако уже во втором полугодии этот эффект значительно ослаб, что позволило стабилизировать рынок.
Несмотря на сложные макроэкономические условия, средние и новые рынки обеспечили необходимый импульс, позволивший индустрии завершить год с положительной динамикой.

Что будет с продажами в 2026

Эксперты Counterpoint Research прогнозируют замедление рынка смартфонов в 2026 году. Основной угрозой является глобальный дефицит чипов и рост стоимости компонентов.
Это обусловлено тем, что производители полупроводников переориентируют свои мощности на обслуживание дата-центров искусственного интеллекта, отдавая им приоритет перед мобильной индустрией.
Такие изменения в логистике могут привести к сокращению предложения и росту цен на гаджеты в ближайшем будущем.
По материалам:
Діло
