У «Дії» добавили фото и видео нарушений к штрафам автофиксации — Finance.ua

У «Дії» добавили фото и видео нарушений к штрафам автофиксации Сегодня 15:42 — Личные финансы

У «Дії» добавили фото и видео нарушений к штрафам автофиксации

В приложении «Дія» добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.

«Раньше штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay», — говорится в сообщении.

Проверить наличие штрафов также можно на веб-портале МВД, Портале Дія, Кабинете водителя, приложениях Дія и «Штрафы ПДД».

Напомним, в Патрульной полиции в будущем планируется отказаться от применения терминалов для оплаты штрафов водителями на месте.

Первый заместитель главы Департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий ранее рассказал , на каком этапе сейчас находится проект автомобилей «фантомов». Машины, которые выглядят как обычные гражданские авто, должны ездить по дорогам, автоматически выявлять нарушителей ПДД и оформлять в отношении них штрафы. В 2022 году проект заморозили, и с тех пор он находится во подвешенном состоянии. Белошицкий объяснил, что пока что возобновление работы «фантомов» не стоит в повестке дня. В ближайшее время на украинские дороги эти автомобили не выедут.

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