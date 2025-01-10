У «Дії» добавили фото и видео нарушений к штрафам автофиксации — Finance.ua
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У «Дії» добавили фото и видео нарушений к штрафам автофиксации

Личные финансы
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У «Дії» добавили фото и видео нарушений к штрафам автофиксации
У «Дії» добавили фото и видео нарушений к штрафам автофиксации
В приложении «Дія» добавили фото и видео нарушения к штрафам автофиксации.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram.
«Раньше штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay», — говорится в сообщении.
Проверить наличие штрафов также можно на веб-портале МВД, Портале Дія, Кабинете водителя, приложениях Дія и «Штрафы ПДД».
Напомним, в Патрульной полиции в будущем планируется отказаться от применения терминалов для оплаты штрафов водителями на месте.
Первый заместитель главы Департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий ранее рассказал, на каком этапе сейчас находится проект автомобилей «фантомов». Машины, которые выглядят как обычные гражданские авто, должны ездить по дорогам, автоматически выявлять нарушителей ПДД и оформлять в отношении них штрафы. В 2022 году проект заморозили, и с тех пор он находится во подвешенном состоянии. Белошицкий объяснил, что пока что возобновление работы «фантомов» не стоит в повестке дня. В ближайшее время на украинские дороги эти автомобили не выедут.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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