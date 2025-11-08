Ford отзывает более 79 тыс. автомобилей в США из-за неисправностей дверей и световой панели 08.11.2025, 02:03 — Технологии&Авто

Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 79 781 автомобиль в США из-за возможного отсоединения внутренних элементов обшивки у передней двери и неисправности задних фонарей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Какие автомобили отзывает Ford

Отзыв касается 14 843 пикапов F-150 Lightning BEV из-за проблемы с задней световой панелью и 64 938 автомобилей Ford Flex из-за дефекта дверной панели.

Отдельно Ford также отзывает почти 34 481 единиц отремонтированных автоматических коробок 10R80, которые использовались в качестве запасных частей для некоторых автомобилей Ford и Lincoln.

