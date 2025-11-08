0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ford отзывает более 79 тыс. автомобилей в США из-за неисправностей дверей и световой панели

Технологии&Авто
751
Ford отзывает более 79 тыс. автомобилей в США из-за неисправностей дверей и световой панели
Ford отзывает более 79 тыс. автомобилей в США из-за неисправностей дверей и световой панели
Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 79 781 автомобиль в США из-за возможного отсоединения внутренних элементов обшивки у передней двери и неисправности задних фонарей.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Какие автомобили отзывает Ford

Отзыв касается 14 843 пикапов F-150 Lightning BEV из-за проблемы с задней световой панелью и 64 938 автомобилей Ford Flex из-за дефекта дверной панели.
Отдельно Ford также отзывает почти 34 481 единиц отремонтированных автоматических коробок 10R80, которые использовались в качестве запасных частей для некоторых автомобилей Ford и Lincoln.
До этого Finance.ua отмечал, что Ford отзывает 227 006 автомобилей в Соединенных Штатах. Среди причин — пузырьки воздуха на лобовом стекле и неплотно прикрепленные каркасы сидений.
Также мы писали, что компания отзывает почти 1,45 миллиона автомобилей в Соединенных Штатах из-за неисправных камер заднего вида и продолжит гарантийное обслуживание миллионов других автомобилей.
По материалам:
Espreso.tv
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems