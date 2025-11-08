Chery представила новый Tiggo 8 в Китае (фото) 08.11.2025, 05:23 — Технологии&Авто

Chery представила новый Tiggo 8 в Китае (фото)

Компания Chery официально начала предпродажу нового Tiggo 8 пятого поколения в Китае. Предварительные заказы принимаются на четыре комплектации, а цены стартуют от 105 900 до 135 900 юаней (около 16 300−20 900 долларов США). Официальный дебют новинки запланирован на 10 ноября 2025 года и обещает стать одной из самых интересных премьер в сегменте семейных SUV.

Об этом пишет CarNewsChina.

Пятый Tiggo 8 получил полное обновление дизайна и доступное сразу в двух вариантах оформление передней части.

Один имеет большую решетку радиатора с хромированными акцентами, подчеркивающими классический семейный стиль, тогда как другой вариант выполнен в более спортивном стиле с решеткой в ​​форме сот.

Боковой профиль модели отличается четкими линиями кузова, спокойными пропорциями и полускрытыми ручками двери, придающими современность.

В задней части появились новые фонари, объединенные световой полосой на всю ширину, и обновленный бампер, который может отличаться в зависимости от комплектации.

Габариты автомобиля составляют 4749 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1710 мм в высоту, а колесная — база 2825 мм.

Это позволяет модели оставаться в удобном формате среднеразмерного семейного кроссовера, обеспечивая одновременно просторный салон и вместительный багажник.

Интерьер нового Tiggo 8 представлен в двух вариантах. Первый сочетает горизонтальную компоновку с большой 15,6-дюймовой мультимедийной системой и 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, второй — имеет вертикально ориентированный 13,2-дюймовый сенсорный экран.

В обоих случаях используется новый двухспицевой руль, а топовые комплектации отличаются улучшенными отделочными материалами, двойными беспроводными зарядными станциями и усовершенствованными эргономичными решениями.

Под капотом всех версий установлен турбомотор объемом 1,6 литра с непосредственным впрыском топлива. Он соединен с семиступенчатой ​​роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением.

Новый Tiggo 8 пятого поколения позиционируется как практичный, стильный и хорошо оснащенный пятиместный SUV, ориентированный прежде всего на семейных покупателей.

На китайском рынке он будет конкурировать с моделями Jetour X70 и Geely Boyue L, предлагая современный дизайн, богатое оснащение и умеренную цену.

Ожидается, что после официального дебюта 10 ноября обновленный Tiggo 8 станет одной из самых заметных новинок в сегменте среднеразмерных кроссоверов бренда Chery.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.