Chery представила новый Tiggo 8 в Китае (фото)

Компания Chery официально начала предпродажу нового Tiggo 8 пятого поколения в Китае. Предварительные заказы принимаются на четыре комплектации, а цены стартуют от 105 900 до 135 900 юаней (около 16 300−20 900 долларов США). Официальный дебют новинки запланирован на 10 ноября 2025 года и обещает стать одной из самых интересных премьер в сегменте семейных SUV.
Об этом пишет CarNewsChina.
Пятый Tiggo 8 получил полное обновление дизайна и доступное сразу в двух вариантах оформление передней части.
Один имеет большую решетку радиатора с хромированными акцентами, подчеркивающими классический семейный стиль, тогда как другой вариант выполнен в более спортивном стиле с решеткой в ​​форме сот.
Боковой профиль модели отличается четкими линиями кузова, спокойными пропорциями и полускрытыми ручками двери, придающими современность.
В задней части появились новые фонари, объединенные световой полосой на всю ширину, и обновленный бампер, который может отличаться в зависимости от комплектации.
Габариты автомобиля составляют 4749 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1710 мм в высоту, а колесная — база 2825 мм.
Это позволяет модели оставаться в удобном формате среднеразмерного семейного кроссовера, обеспечивая одновременно просторный салон и вместительный багажник.
Интерьер нового Tiggo 8 представлен в двух вариантах. Первый сочетает горизонтальную компоновку с большой 15,6-дюймовой мультимедийной системой и 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, второй — имеет вертикально ориентированный 13,2-дюймовый сенсорный экран.
В обоих случаях используется новый двухспицевой руль, а топовые комплектации отличаются улучшенными отделочными материалами, двойными беспроводными зарядными станциями и усовершенствованными эргономичными решениями.
Под капотом всех версий установлен турбомотор объемом 1,6 литра с непосредственным впрыском топлива. Он соединен с семиступенчатой ​​роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением.
Новый Tiggo 8 пятого поколения позиционируется как практичный, стильный и хорошо оснащенный пятиместный SUV, ориентированный прежде всего на семейных покупателей.
На китайском рынке он будет конкурировать с моделями Jetour X70 и Geely Boyue L, предлагая современный дизайн, богатое оснащение и умеренную цену.
Ожидается, что после официального дебюта 10 ноября обновленный Tiggo 8 станет одной из самых заметных новинок в сегменте среднеразмерных кроссоверов бренда Chery.
Телеканал 24
