Audi анонсировала три важных модели на 2026 год (фото)

Технологии&Авто
1215
Audi анонсировала три важных модели на 2026 год (фото)
Audi анонсировала три важных модели на 2026 год (фото), Фото: Audi
Audi раскрыла планы на следующий год. Немецкий автопроизводитель готовит мощные флагманские кроссоверы и электрокар.
Об этом сообщает сайт Motor1.

Какие автомобили презентует Audi в 2026 году

В частности, именно в следующем году наконец-то презентуют кроссовер Audi Q7 третьего поколения. Нынешняя генерация модели выпускается с 2015 года и требует замены.
Audi Q7
Audi Q7, Фото: carscoops.com
Новый Audi Q7 2026 года видели во время тестов. Он больше предшественника, а его дизайн более элегантный.
Известно, что модель сохранит бензиновые турбодвигатели объемом 3,0 и 4,0 л, а также 3,0-литровый турбодизель. Также в линейке ожидается плагин-гибрид.
Дебютирует и новый Audi Q9 — флагманский кроссовер марки, бросающий вызов BMW X7 и Mercedes GLS. Его длина превысит 5 метров. Внешне он будет напоминать Audi Q7 и получит те же двигатели.
Audi Q9
Audi Q9, Фото: Autocar
Третий кроссовер Audi значительно более компактный, более дешевый и электрический. Небольшая модель будет меньше Audi Q4 и станет преемницей Audi A2.
Кроме того, анонсированы заряженные RS-версии отдельных моделей Audi. Скорее всего, речь идет о новых Audi RS5 или RS6. А вот анонсированный ранее электрический преемник купе Audi TT дебютирует уже в 2027 году.
По материалам:
Фокус
Авто
