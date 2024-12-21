Планируется выпуск первого умного кольца со встроенным дисплеем (фото) — Finance.ua
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Планируется выпуск первого умного кольца со встроенным дисплеем (фото)

Технологии&Авто
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Планируется выпуск первого умного кольца со встроенным дисплеем (фото)
Планируется выпуск первого умного кольца со встроенным дисплеем (фото)
Умные кольца находятся на рынке уже некоторое время, и их ассортимент постепенно расширяется. Малоизвестная компания Rogbid стала первой, кто выпустил такое устройство со встроенным дисплеем.
Об этом пишет Gizmochina.

Характеристики

Модель SR08 Ultra получила небольшой дисплей. Причем это OLED, да еще сенсорный.
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При нажатии на него выводится информация о пройденных шагах, ЧСС, уровне кислорода в крови, израсходованных калориях.
Также можно узнать точное время, дату, получить прогноз погоды и т. д. В сущности, все то же, что и на традиционных фитнес-браслетах.
Планируется выпуск первого умного кольца со встроенным дисплеем (фото)
Хотя дисплей предназначен исключительно для вывода данных и не поддерживает активное взаимодействие с кольцом, для некоторых пользователей именно его наличие может стать ключевым преимуществом.
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Rogbid SR08 Ultra получил титановый корпус с продвинутой защитой. Кольцо выдержит погружение в воду на глубину до 50 метров.
Планируется выпуск первого умного кольца со встроенным дисплеем (фото)
Аксессуар совместим с iOS и Android через фирменное приложение. Автономность достаточно умеренная: 3−5 дней. Впрочем, с футляром она растет до 20 дней.
Смарт-кольцо выпускается в нескольких размерах: 7, 8, 9, 10, 11 и 12. По цене 90 долларов оно доступно в таких цветах как золотой, серебряный и черный.
По материалам:
УНІАН
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