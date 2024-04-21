Кольцо здоровья от Xiaomi: компания анонсировала выход нового гаджета — Finance.ua

Кольцо здоровья от Xiaomi: компания анонсировала выход нового гаджета
Компания Xiaomi объявила о выходе своего первого умного кольца, которое будет держать заряд до 180 дней.
Об этом пишет GSMArena.
Основное отличие смарт кольца от китайского бренда состоит в его автономности. Вероятно, речь идет о работе кольца в режиме ожидания.
Для сравнения, Galaxy Ring от Samsung может работать от 5 до 9 дней без подзарядки.
Несмотря на такую живучесть, кольцо удалось сохранить очень тонким — толщина профиля составит 2,2 мм. Это сделает девайс практически незаметным при ежедневном ношении.
По словам производителя, аксессуар будет следить за активностью (шаги, калории) и показателями здоровья своего владельца.
Есть возможность измерения пульса, уровня кислорода в крови и прочее — в общем все то, на что способны умные часы.
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