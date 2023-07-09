Samsung хочет выпустить умное кольцо — СМИ 09.07.2023, 01:55 — Фондовый рынок

Samsung зарегистрировала три товарных знака, которые намекают на подготовку носимых устройств. Информация об этом появилась в реестре Ведомства интеллектуальной собственности Великобритании, сообщает sammobile.

Речь идет о брендах Samsung Circle, Samsung Index и Samsung Insight. У них классификация Nice Classification 9. Она охватывает умные кольца, часы, смарт-очки и смартфоны. Можно предположить, что Samsung Circle — умные кольца, Samsung Index и Samsung Insight — гаджеты смешанной реальности и контроллеры к ним.

Напомним, ранее мы писали о том, что Apple сокращает производство своей первой гарнитуры смешанной реальности под названием Vision Pro.

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