ТОП-5 подержанных авто из США Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

ТОП-5 подержанных авто из США

В ноябре украинский автопарк пополнили 5,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

По данным аналитиков, средний возраст ввезенных в ноябре б/у автомобилей из США составляет 5 лет.

Подавляющее большинство из них — электромобили (53%). Бензиновые авто охватили 34%, гибридные — 8%, дизельные — 3%, авто с ГБО — 2%.

ТОП-5 подержанных «американцев»:

Tesla Model Y — 907 ед.;

Tesla Model 3 — 837 ед.;

Ford Escape — 355 ед.;

Tesla Model S — 258 ед.;

Nissan Rogue — 258 ед.

Ранее Finance.ua писал , что в прошлом месяце украинцы приобрели более 11 тыс. электрических авто. Наиболее активными покупателями оказались жители Львовской области.

Среди новых электрокаров самым популярным стал BYD Leopard 3.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.