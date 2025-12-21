0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 подержанных авто из США

Технологии&Авто
13
ТОП-5 подержанных авто из США
ТОП-5 подержанных авто из США
В ноябре украинский автопарк пополнили 5,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, средний возраст ввезенных в ноябре б/у автомобилей из США составляет 5 лет.
Подавляющее большинство из них — электромобили (53%). Бензиновые авто охватили 34%, гибридные — 8%, дизельные — 3%, авто с ГБО — 2%.
ТОП-5 подержанных «американцев»:
  • Tesla Model Y — 907 ед.;
  • Tesla Model 3 — 837 ед.;
  • Ford Escape — 355 ед.;
  • Tesla Model S — 258 ед.;
  • Nissan Rogue — 258 ед.
Ранее Finance.ua писал, что в прошлом месяце украинцы приобрели более 11 тыс. электрических авто. Наиболее активными покупателями оказались жители Львовской области.
Среди новых электрокаров самым популярным стал BYD Leopard 3.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems