Что теперь будет с бумажными военно-учетными документами: разъяснение Минобороны
Военно-учетный документ в приложении «Резерв+» теперь основной. Однако бумажные документы, выданные ранее, остаются в силе.
Об этом рассказал руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Украины Артем Романюков в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.
«После принятия решения Кабмина основной формой военно-учетного документа становится электронная форма. Вместе с тем, бумажные, выданные ранее, никуда не исчезают, они остаются в силе», — сказал Романюков.
Как сгенерировать документ
Документ можно создать в приложении «Резерв+» одним нажатием на экран. Если приложения нет, его можно сгенерировать через портал «Дія». Также остается возможность получить распечатанную версию в ТЦК, где ее формируют через реестр военнообязанных.
«Электронный документ сгенерирован через реестр военнообязанных. Но вместе с тем, для удобства использования тех, кто, например, не хочет в телефоне иметь приложение „Резерв+“, мы оставили вариант распечатать эту электронную версию документа. Распечатать ее можно разными способами. Поэтому мы учли все возможные сценарии», — додавил Романюков.
Представитель Минобороны добавил, что такой документ нельзя подделать или потерять, поскольку он всегда хранится в реестре и создается на основе данных из системы «Оберег».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров обновил порядок оформления военно-учетных документов. Теперь основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов становится Резерв ID, который можно получить в приложении Резерв+.
