Microsoft отключает старую функцию Windows, которой пользовались 25 лет

Microsoft начала досрочно удалять устаревшие функции Windows Media Player Legacy (WMPL). Речь идет о скинах — альтернативных вариантах оформления классического медиаплеера, которые существовали еще со времен Windows 2000 и Windows Me.
Изначально Microsoft планировала полностью отказаться от поддержки скинов 10 ноября 2026 года. Изменение должно коснуться версий Windows 11 24H2 и более новых, включая будущие 25H2/26H2. Но, судя по сообщениям пользователей, компания сделала этот шаг раньше.
Модератор форума Neowin, который продолжает использовать классический Windows Media Player в качестве легкого медиаплеера, заметил, что программа перестала загружать стандартную тему Classic Media Player. Вместо нее плеер теперь использует стандартный интерфейс.
Для любителей классического Windows Media Player это означает еще одно ограничение. Хотя альтернативных проигрывателей сегодня достаточно много, Legacy-версия ценилась за небольшое потребление ресурсов и возможность полностью изменять оформление с помощью скинов.
Исчезновение поддержки скинов в WMPL стало очередным шагом Microsoft в направлении отказа от элементов интерфейса прошлых поколений Windows. Ранее компания уже распрощалась с меню «Пуск» и «Панелью управления».
Параллельно Microsoft продолжает усовершенствовать Windows 11, добавляя функции, о которых пользователи просили уже давно. В апреле в Windows 11 появилась функция бессрочной приостановки обновлений. Также в меню питания добавили отдельную кнопку для отключения или перезагрузки компьютера без установки обновлений.