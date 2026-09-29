Microsoft отключает старую функцию Windows, которой пользовались 25 лет

Microsoft начала досрочно удалять устаревшие функции Windows Media Player Legacy (WMPL). Речь идет о скинах — альтернативных вариантах оформления классического медиаплеера, которые существовали еще со времен Windows 2000 и Windows Me.

Об этом пишет Neowin.

Изначально Microsoft планировала полностью отказаться от поддержки скинов 10 ноября 2026 года. Изменение должно коснуться версий Windows 11 24H2 и более новых, включая будущие 25H2/26H2. Но, судя по сообщениям пользователей, компания сделала этот шаг раньше.

Модератор форума Neowin, который продолжает использовать классический Windows Media Player в качестве легкого медиаплеера, заметил, что программа перестала загружать стандартную тему Classic Media Player. Вместо нее плеер теперь использует стандартный интерфейс.

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Для любителей классического Windows Media Player это означает еще одно ограничение. Хотя альтернативных проигрывателей сегодня достаточно много, Legacy-версия ценилась за небольшое потребление ресурсов и возможность полностью изменять оформление с помощью скинов.

Исчезновение поддержки скинов в WMPL стало очередным шагом Microsoft в направлении отказа от элементов интерфейса прошлых поколений Windows. Ранее компания уже распрощалась с меню «Пуск» и «Панелью управления».