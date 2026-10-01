Продажи Tesla в Европе возобновляются после двух лет спада
Количество регистраций новых автомобилей Tesla в сентябре выросло на нескольких европейских рынках, продолжив возобновление продаж американского производителя электромобилей в регионе.
Об этом сообщает Reuters.
Регистрации Tesla, являющиеся прямым индикатором продаж, в сентябре выросли на 61,9% во Франции, на 2,2% в Норвегии и на 38,4% в Швеции по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные французской автомобильной ассоциации PFA, норвежской службы OFV и организации Mobility Sweden.
Восстановление после спада и факторы роста
Положительная динамика подтверждает более широкое возобновление позиций Tesla в Европе после двух лет падения продаж.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, с января по август регистрации машин бренда в Европейском Союзе, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли выросли на 43,3%. Это выше темпов рынка аккумуляторных электромобилей в целом, который за этот период вырос на 38,8%.
Восстановлению продаж компании способствуют:
- более легкая база сравнения с прошлым годом;
- более высокие цены на горючее;
- правительственные стимулы;
- рост интереса потребителей к электромобилям.
Показатели регистраций в Великобритании и Германии — двух крупнейших автомобильных рынках Европы — появятся позже на этой неделе. Они станут дополнительным свидетельством того, набирает ли обороты восстановление Tesla во всем регионе.
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