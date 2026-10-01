Google представила флагманскую модель ИИ Gemini 4 после месяцев задержек

Компания Google представила новую флагманскую модель искусственного интеллекта, которая станет основой для следующего поколения Gemini 4, пытаясь догнать конкурентов в лице Anthropic и OpenAI в гонке ИИ.
Новая модель под названием Argon больше по размеру, чем предыдущая линейка передовых моделей Pro. В компании отметили, что это самая производительная модель Google для сложных рабочих нагрузок.
Сейчас доступ к модели предоставили отдельным партнерам в сфере кибербезопасности. Google также участвует в добровольном процессе администрации Дональда Трампа по предварительному доступу к моделям перед их релизом. Точных сроков публичного запуска разработчик пока не называет.
Результаты тестов и изменения внутри компании
Согласно прессрелизу Google, Argon показала лучшие результаты по Astra и Opus в ряде отраслевых тестов производительности. В то же время модель уступила конкурентам по некоторым другим показателям, в том числе в двух из четырех тестов на написание кода.
Также в компании сообщили, что больше не планируют выпускать модель Gemini 3.5 Pro, релиз которой генеральный директор Сундар Пичаи поначалу анонсировал на июнь.
За это время Google провела масштабную реорганизацию своей ИИ-лаборатории DeepMind:
основатель и гендиректор подразделения Демис Гассабис покинул пост;
компанию покинули несколько руководителей направления разработки Gemini.
Месяцы задержек привели к отставанию Google от Anthropic и OpenAI, которые продолжали выпускать новые версии своих топовых моделей. Пичаи в июле отвергал заявления об утере позиций в ИИ-гонке, однако в последние месяцы компания сместила фокус в публичных заявлениях с передовых возможностей Gemini на ценовое преимущество перед моделями конкурентов.