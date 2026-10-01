Google представила флагманскую модель ИИ Gemini 4 после месяцев задержек

Компания Google представила новую флагманскую модель искусственного интеллекта, которая станет основой для следующего поколения Gemini 4, пытаясь догнать конкурентов в лице Anthropic и OpenAI в гонке ИИ.

Об этом сообщает Reuters.

Новая модель под названием Argon больше по размеру, чем предыдущая линейка передовых моделей Pro. В компании отметили, что это самая производительная модель Google для сложных рабочих нагрузок.

Сейчас доступ к модели предоставили отдельным партнерам в сфере кибербезопасности. Google также участвует в добровольном процессе администрации Дональда Трампа по предварительному доступу к моделям перед их релизом. Точных сроков публичного запуска разработчик пока не называет.

Результаты тестов и изменения внутри компании

Согласно прессрелизу Google, Argon показала лучшие результаты по Astra и Opus в ряде отраслевых тестов производительности. В то же время модель уступила конкурентам по некоторым другим показателям, в том числе в двух из четырех тестов на написание кода.

Также в компании сообщили, что больше не планируют выпускать модель Gemini 3.5 Pro, релиз которой генеральный директор Сундар Пичаи поначалу анонсировал на июнь.

За это время Google провела масштабную реорганизацию своей ИИ-лаборатории DeepMind:

основатель и гендиректор подразделения Демис Гассабис покинул пост;

компанию покинули несколько руководителей направления разработки Gemini.