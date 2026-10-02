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Apple может представить хаб для умного дома

Технологии&Авто
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Изображение иллюстративное
Изображение иллюстративное
Apple может презентовать свой давно обсуждаемый хаб для умного дома во вторник, 13 октября.
Об этом пишет Macrumors.

Цвет и экран Photo Face

Устройство якобы будет доступно в четырех вариантах отделки: серебристом, Space Gray, Starlight и розовом Rose Pink.
Информацию о возможных цветах обнародовал инсайдер под псевдонимом pdfu. Ранее те же четыре цветовых названия в коде версии-кандидата macOS 26.7 обнаружил автор MacRumors Аарон Перрис.
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По данным инсайдера, пользователи хаба смогут настроить экран Photo Face. Предварительное изображение при его настройке будет соответствовать цвету устройства, определяемому системой по данным оборудования. Корпус устройства также может отображаться на экранах начальной настройки после появления соответствующих визуальных материалов в системе.

Вероятный дизайн устройства

Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сообщал, что хаб будет иметь стандартную для Apple серую алюминиевую отделку. Остальные возможные цвета он не упоминал.
По информации Гурмана, устройство получит квадратный дисплей диагональю около шести дюймов и выйдет в настольной и настенной версиях. В настольной модели экран будет якобы соединяться с круглым металлическим основанием полированным металлическим кронштейном. В основе должны быть перфорированные динамики, а общий дизайн сравнивают с iMac G4, который Apple выпустила в 2002 году.
По материалам:
Процес
AppleТехнологии
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