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Калифорния запрещает увольнять людей решением ИИ

Технологии&Авто
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ИИ-робот и менеджеры в офисе. Изображение создано с помощью ИИ
ИИ-робот и менеджеры в офисе. Изображение создано с помощью ИИ
Калифорния первой среди американских штатов запретила компаниям увольнять работников исключительно на основании решения алгоритма. Губернатор Гэвин Ньюсом подписал пакет законов, ограничивающий использование ИИ для слежки за персоналом и обязывающий работодателей сообщать, если сокращение связано с работой искусственного интеллекта.
Новые правила объединяют несколько законопроектов и фактически создают первые в США требования для компаний, использующих алгоритмы при кадровых решениях.
Основной принцип состоит в том, что менеджер не может уволить или наказать работника только на основании заключения ИИ. Перед вступлением в силу его должен проверить человек.

Что запрещает новый закон Калифорнии о ИИ

  • Новый закон обязывает работодателей сообщать работникам, если массовое сокращение, перевод или увольнение явилось результатом работы автоматизированной системы.
  • Также документ запрещает использовать ИИ-камеры наблюдения в уборных на рабочем месте.
  • Отдельные ограничения касаются и юристов: им запрещено полностью поручать искусственному интеллекту подготовку процессуальных документов, в том числе судебных тяжб.
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По словам Ньюсома, одним из толчков к принятию закона стали жалобы работников Meta. Их озаботила работа внутреннего ИИ-инструмента, который оценивал кандидатов на сокращение. По утверждениям, алгоритм непропорционально часто выбирал людей, которые недавно брали медицинский отпуск.
Как пишет HR-портал HR Dive, каждый четвертый менеджер в США использует ИИ для принятия решений об увольнении «часто или постоянно». Это свидетельствует о том, как активно алгоритмы уже употребляются в кадровых действиях больших компаний.

Почему Ньюсом поссорился с администрацией Трампа

Подписывая закон, Ньюсом также выступил с критикой администрации Трампа, считающей, что индустрия ИИ способна самостоятельно регулировать свою деятельность.
Губернатор назвал такую ​​позицию «д*рьмом» и заявил: «при отсутствии федерального лидерства нам приходится делать гораздо больше».
В то же время Ньюсом подписал распоряжение, обязывающее государственные учреждения Калифорнии и в дальнейшем использовать термин «искусственный интеллект», а не «суперинтеллект». Последний недавно ввела администрация Трампа для части федеральных служащих. Об этом мы писали тут.
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Ньюсом, считающийся возможным кандидатом в президенты, сравнивает риски от ИИ с авиационной отраслью. По его словам, в этой сфере безопасность людей регулируется государством, а не рынком.

Что это значит для Украины

Новый закон распространяется только на Калифорнию. В то же время именно там находятся штаб-квартиры большинства крупных технологических компаний, с которыми сотрудничают украинские аутсорсинговые компании и фрилансеры.
Если американский клиент использует ИИ для кадровых решений по отношению к украинским подрядчикам, новые требования к прозрачности могут косвенно повлиять и на них.
По материалам:
ITC.ua
ИИСША
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