Калифорния запрещает увольнять людей решением ИИ
Калифорния первой среди американских штатов запретила компаниям увольнять работников исключительно на основании решения алгоритма. Губернатор Гэвин Ньюсом подписал пакет законов, ограничивающий использование ИИ для слежки за персоналом и обязывающий работодателей сообщать, если сокращение связано с работой искусственного интеллекта.
Новые правила объединяют несколько законопроектов и фактически создают первые в США требования для компаний, использующих алгоритмы при кадровых решениях.
Основной принцип состоит в том, что менеджер не может уволить или наказать работника только на основании заключения ИИ. Перед вступлением в силу его должен проверить человек.
Что запрещает новый закон Калифорнии о ИИ
- Новый закон обязывает работодателей сообщать работникам, если массовое сокращение, перевод или увольнение явилось результатом работы автоматизированной системы.
- Также документ запрещает использовать ИИ-камеры наблюдения в уборных на рабочем месте.
- Отдельные ограничения касаются и юристов: им запрещено полностью поручать искусственному интеллекту подготовку процессуальных документов, в том числе судебных тяжб.
По словам Ньюсома, одним из толчков к принятию закона стали жалобы работников Meta. Их озаботила работа внутреннего ИИ-инструмента, который оценивал кандидатов на сокращение. По утверждениям, алгоритм непропорционально часто выбирал людей, которые недавно брали медицинский отпуск.
Как пишет HR-портал HR Dive, каждый четвертый менеджер в США использует ИИ для принятия решений об увольнении «часто или постоянно». Это свидетельствует о том, как активно алгоритмы уже употребляются в кадровых действиях больших компаний.
Почему Ньюсом поссорился с администрацией Трампа
Подписывая закон, Ньюсом также выступил с критикой администрации Трампа, считающей, что индустрия ИИ способна самостоятельно регулировать свою деятельность.
Губернатор назвал такую позицию «д*рьмом» и заявил: «при отсутствии федерального лидерства нам приходится делать гораздо больше».
В то же время Ньюсом подписал распоряжение, обязывающее государственные учреждения Калифорнии и в дальнейшем использовать термин «искусственный интеллект», а не «суперинтеллект». Последний недавно ввела администрация Трампа для части федеральных служащих. Об этом мы писали тут.
Ньюсом, считающийся возможным кандидатом в президенты, сравнивает риски от ИИ с авиационной отраслью. По его словам, в этой сфере безопасность людей регулируется государством, а не рынком.
Что это значит для Украины
Новый закон распространяется только на Калифорнию. В то же время именно там находятся штаб-квартиры большинства крупных технологических компаний, с которыми сотрудничают украинские аутсорсинговые компании и фрилансеры.
Если американский клиент использует ИИ для кадровых решений по отношению к украинским подрядчикам, новые требования к прозрачности могут косвенно повлиять и на них.
Поделиться новостью
Также по теме
Aston Martin представила новый DBX GT (фото)
ПартнерскаяОнлайн-школа ThinkGlobal первой в Украине взяла искусственный интеллект в штат
Продажи Tesla в Европе возобновляются после двух лет спада
Google представила флагманскую модель ИИ Gemini 4 после месяцев задержек
Какой кроссовер выбрать новичку: названы ТОП-5 моделей 2026 года
OpenAI запускает новый тарифный план за $500