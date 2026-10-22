Tesla и SpaceX рассматривают слияние

Советы директоров Tesla и SpaceX создали специальные комитеты из независимых директоров для оценки возможного объединения компаний. Илон Маск поддержал эту идею, однако подчеркнул, что решение о слиянии еще не принято.

Об этом рассказывает The Verge.

Кто будет оценивать возможное слияние Tesla и SpaceX

Комитеты сформировали по просьбе акционеров. Сам Маск не будет участвовать в их работе из-за конфликта интересов, ведь он управляет обеими компаниями и владеет значительными пакетами их акций.

Стороны пока не согласовали условия потенциальной сделки, а ее проведение не гарантировано.

По словам Маска, объединение может упростить сотрудничество Tesla и SpaceX в сфере искусственного интеллекта, полупроводников, робототехники, энергетики и спутниковой связи.

Как Tesla и SpaceX сотрудничают уже сейчас

Компания уже имеет финансовые и технологические связи: в марте Tesla инвестировала около $2 млрд в SpaceX, а за первое полугодие 2026 года продала ей аккумуляторные системы Megapack на $405 млн.

Кроме того, в феврале SpaceX приобрела материнскую компанию xAI. Это превратило ее в объединение космического, телекоммуникационного и ИИ-бизнесов.

Недавно SpaceX также подала заявку на запуск в миллион спутников для создания орбитальных дата-центров.

Tesla и SpaceX сотрудничают не только в финансовой плоскости. Tesla уже показала Roadster с ракетными ускорителями SpaceX, а накопители Megapack используются в инфраструктурных проектах космической компании.

Какова может быть стоимость объединенной компании

Масштаб возможного слияния был бы беспрецедентным. Рыночная капитализация Tesla составляет около $1,5 трлн, а SpaceX после последней оценки стоит более $2 трлн. В то же время, эти показатели не определяют автоматически стоимость будущего соглашения.