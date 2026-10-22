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Tesla и SpaceX рассматривают слияние

Технологии&Авто
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Компании уже имеют финансовые и технологические связи
Компании уже имеют финансовые и технологические связи
Советы директоров Tesla и SpaceX создали специальные комитеты из независимых директоров для оценки возможного объединения компаний. Илон Маск поддержал эту идею, однако подчеркнул, что решение о слиянии еще не принято.
Об этом рассказывает The Verge.

Кто будет оценивать возможное слияние Tesla и SpaceX

Комитеты сформировали по просьбе акционеров. Сам Маск не будет участвовать в их работе из-за конфликта интересов, ведь он управляет обеими компаниями и владеет значительными пакетами их акций.
Стороны пока не согласовали условия потенциальной сделки, а ее проведение не гарантировано.
По словам Маска, объединение может упростить сотрудничество Tesla и SpaceX в сфере искусственного интеллекта, полупроводников, робототехники, энергетики и спутниковой связи.

Как Tesla и SpaceX сотрудничают уже сейчас

Компания уже имеет финансовые и технологические связи: в марте Tesla инвестировала около $2 млрд в SpaceX, а за первое полугодие 2026 года продала ей аккумуляторные системы Megapack на $405 млн.
Кроме того, в феврале SpaceX приобрела материнскую компанию xAI. Это превратило ее в объединение космического, телекоммуникационного и ИИ-бизнесов.
Недавно SpaceX также подала заявку на запуск в миллион спутников для создания орбитальных дата-центров.
Tesla и SpaceX сотрудничают не только в финансовой плоскости. Tesla уже показала Roadster с ракетными ускорителями SpaceX, а накопители Megapack используются в инфраструктурных проектах космической компании.

Какова может быть стоимость объединенной компании

Масштаб возможного слияния был бы беспрецедентным. Рыночная капитализация Tesla составляет около $1,5 трлн, а SpaceX после последней оценки стоит более $2 трлн. В то же время, эти показатели не определяют автоматически стоимость будущего соглашения.
SpaceX в третьем квартале получила $14,6 млрд. выручки и $4,4 млрд. прибыли. Направление искусственного интеллекта стало самым большим источником выручки компании, тогда как Starlink остается ее самым прибыльным бизнесом.
По материалам:
mezha.media
TeslaSpaceXМаск
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