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5 Android-смартфонов, которые могут прослужить не менее пяти лет

Технологии&Авто
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Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S25 FE, me.pcmag.com
Не обязательно покупать дорогой флагман, чтобы пользоваться смартфоном многие годы. Некоторые бюджетные и среднебюджетные Android-модели производители обещают обновлять в течение пяти-семи лет.
Эксперты BGR назвали пять моделей, которые могут прослужить не менее пяти лет, в разном ценовом сегменте — от менее $400 до около $650.

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE будет получать обновление Android и безопасности в течение семи лет — ориентировочно до 2032 года. Версия со 128 ГБ памяти и 8 ГБ оперативной стоит около $650.
Смартфон обладает 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, аккумулятором на 4900 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. За производительность отвечает чип Exynos 2400, а набор камер включает в себя основную на 50 Мп, ультраширокоугольную на 12 Мп и телефото на 8 Мп.

Samsung Galaxy A56

Galaxy A56 также будет получать обновление в течение семи лет — до 2032 года. Модель с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит около $383.
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Смартфон оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, аккумулятором на 5000 мАч и зарядкой 45 Вт. Внутри установлен Exynos 1580, а разрешение основной камеры 50 Мп.

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord 6 будет получать четыре года обновлений Android и шесть лет обновлений безопасности, поэтому пользоваться им можно ориентировочно до 2030−2031 годов. Модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти стоит около $490.
Главные особенности смартфона — AMOLED-дисплей с частотой 165 Гц, мощный Snapdragon 8s Gen 4 и аккумулятор на 9000 мАч с зарядкой 80 Вт. В то же время, официально модель доступна только в Индии.
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Samsung Galaxy A37

Galaxy A37 получил шесть лет обновлений Android и безопасности — до 2032 года. Цена стартует примерно от $436 за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ памяти.
У смартфона — 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, основная камера на 50 Мп и батарея на 5000 мАч с зарядкой 45 Вт. За производительность отвечает чип Exynos 1480.

Fairphone Gen 6+

Fairphone Gen 6+ будет получать шесть обновлений Android — до 2032 года. Кроме того, производитель обещает поставлять 12 сменных деталей к 2033 году, включая экран, камеры, аккумулятор и заднюю панель. Цена модели — около $649.
Смартфон имеет 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,31-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей и Snapdragon 7s Gen 4. Емкость аккумулятора 4415 мАч, поддерживается зарядка мощностью до 30 Вт.

Как выбирали

Основным критерием была продолжительность программной поддержки: в список попали модели, по меньшей мере, с пятью годами обновлений Android и безопасности. Исключением стал OnePlus Nord 6 — у него четыре года обновлений Android, но шесть лет обновлений безопасности.
Также сравнивали смартфоны с ближайшими конкурентами по цене и характеристикам. Учитывали производительность, объем памяти, качество и частоту обновления экрана, автономность и другие возможности. Оценивали не только официальные характеристики, но и результаты независимых тестов и обзоров.
По материалам:
Finance.ua
СмартфоныSamsung
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