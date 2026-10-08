AMD обещает существенно увеличить поставки чипов для искусственного интеллекта в 2027 году

Американский производитель полупроводников AMD готовится к масштабному расширению производства чипов для искусственного интеллекта в 2027 году. Компания наращивает мощности, чтобы удовлетворить огромный спрос на графические процессоры и настичь своего главного конкурента Nvidia.

Об этом во время выступления в Тайбэе заявила генеральный директор AMD Лиза Су, сообщает агентство Reuters.

По ее словам, компания уже нарастила объемы поставок в 2026 году, однако намерена существенно повысить их в следующем году. Ключевой целью визита главы AMD на Тайвань стало обеспечение цепи поставок и резервирования производственных мощностей локальных партнеров для выпуска процессоров и видеокарт. В рамках поездки Су уже встретилась с представителями Foxconn и запланировала переговоры с руководством TSMC.

AMD прогнозирует высокий спрос на чипы

«В ближайшие несколько лет спрос будет очень, очень высоким. Мы видим очень высокий спрос, поэтому нам нужны дополнительные мощности по производству современных пластин», — подчеркнула глава AMD, добавив, что компания сейчас планирует стратегию на три-пять лет вперед.

После Тайваня Су отправится в Южную Корею для переговоров с гигантами рынка памяти Samsung и SK Hynix. Сотрудничество с ними должно гарантировать достаточные объемы поставок высокоскоростной памяти для AI-ускорителей.

Кроме вопросов производства, глава AMD затронула тему безопасности искусственного интеллекта. Она подчеркнула важность координации действий между ведущими технологическими компаниями на фоне развития ИИ и возможного появления сверхразума.