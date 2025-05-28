ОАЭ первыми в мире предоставит бесплатный доступ к ChatGPT Plus всем жителям — Finance.ua

ОАЭ первыми в мире предоставит бесплатный доступ к ChatGPT Plus всем жителям Сегодня 03:39 — Технологии&Авто

ОАЭ первыми в мире предоставит бесплатный доступ к ChatGPT Plus всем жителям

Объединенные Арабские Эмираты станут первой страной в мире, где все жители получат бесплатный доступ к премиум-версии ChatGPT Plus. Инициатива является частью масштабного сотрудничества между правительством ОАЭ и OpenAI, направленной на развитие искусственного интеллекта в регионе.

В рамках этого сотрудничества также запланировано создание мощного центра обработки данных искусственного интеллекта под названием Stargate UAE в Абу-Даби. По данным издания Axios, мощность первой очереди этого проекта составит около 200 мегаватт и должна быть завершена уже в следующем году. Общая мощность центра достигнет одного гигаватта.

По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, проект представляет собой «смелое видение» и призван сделать технологии ИИ более доступными во всем мире. Компания стремится обеспечить глобальный доступ к преимуществам искусственного интеллекта в таких областях, как здравоохранение, образование и чистая энергия.

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К партнерству также присоединились ведущие технологические компании, в частности, Oracle, Nvidia, Cisco, SoftBank и G42 — эмиратская компания по разработке ИИ, которую поддерживает Microsoft. Вместе они работают над тем, чтобы превратить ОАЭ в один из ключевых центров искусственного интеллекта в регионе.

Бесплатный доступ к ChatGPT Plus, к новейшим инструментам OpenAI, станет доступным всем жителям страны. Этот сервис уже активно используется миллионами людей во всем мире для обучения, программирования, создания текстов, планирования и других задач.

Проект OpenAI for Countries, в который входит эта инициатива, предусматривает создание адаптированных к национальному контексту ИИ-решений, учитывающих локальные языки, правовые нормы и культурные особенности. Это также поможет усилить защиту персональных данных и обеспечить нравственное использование искусственного интеллекта.

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ОАЭ также согласились инвестировать в развитие ИИ в США сумму, эквивалентную расходам на подобные проекты в Эмиратах. По оценкам Axios, это может поднять общий объем инвестиций до 20 миллиардов долларов, которые будут распределены между США и странами Персидского залива.

В рамках глобального продвижения инициативы директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон в ближайшее время планирует посетить страны Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы обсудить возможности подобного сотрудничества. В OpenAI ожидают, что пример ОАЭ станет толчком для создания национальных ИИ-систем во многих других странах.

Дзеркало Тижня По материалам:

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