Коррекция крипторынка: октябрь стал первым «красным» с 2018 года

Октябрь на рынке крипты обозначился снижением общей капитализации криптовалют на 6,1%, что стало первым отрицательным октябрем с 2018 года.

Об этом свидетельствует ежемесячный обзор рынка от Binance Research.

Как объясняют аналитики, коррекция была спровоцирована исторически большой ликвидацией позиций на US$19 млрд 10 октября.

Несмотря на турбулентность, Bitcoin укрепил доминирование до 59,4%, а запуск новых альткоин-ETF, в частности Bitwise Solana Staking ETF, зафиксировал значительный объем торгов и приливов в первый день. В то же время новые технологические тренды от протокола x402 до privacy-решений формируют новый этап развития индустрии.

ТОП-10 криптовалют

BNB (+6,2%) — BNB продолжил рост и достиг нового исторического максимума. В фокусе внимания — запуск prediction-рынков Polymarket и Myriad на BNB Chain, а также проекты Ondo и China Merchants Bank, расширяющие сферу токенизации активов.

(+6,2%) — BNB продолжил рост и достиг нового исторического максимума. В фокусе внимания — запуск prediction-рынков Polymarket и Myriad на BNB Chain, а также проекты Ondo и China Merchants Bank, расширяющие сферу токенизации активов. HYPE (-1,8%) — совокупный объем торгов на DEX превысил US$290 млрд в октябре; общий объем перпетуальных контрактов впервые превысил US$1 трлн. Hyperliquid подала заявку на spot ETF (21Shares) и анонсировала выкуп токенов на US$1 млрд.

(-1,8%) — совокупный объем торгов на DEX превысил US$290 млрд в октябре; общий объем перпетуальных контрактов впервые превысил US$1 трлн. Hyperliquid подала заявку на spot ETF (21Shares) и анонсировала выкуп токенов на US$1 млрд. BTC (-4,0%) — Bitcoin достиг исторических максимумов, но снизился в конце месяца из-за ликвидации over-leveraged позиций и общего даунтренда на рынке.

(-4,0%) — Bitcoin достиг исторических максимумов, но снизился в конце месяца из-за ликвидации over-leveraged позиций и общего даунтренда на рынке. ETH (-8,6%) — Ethereum снизился на фоне рыночной коррекции. Доля токенов в корпоративных казнах составляет около 5% от общего предложения. Приливы в spot ETF сохраняются.

(-8,6%) — Ethereum снизился на фоне рыночной коррекции. Доля токенов в корпоративных казнах составляет около 5% от общего предложения. Приливы в spot ETF сохраняются. SOL (-12,7%) — Bitwise Solana Staking ETF показал впечатляющий дебют: US$55,4 млн в первый день торгов, AUM превысили US$217 млн. Western Union объявила о выборе сети Solana для стейблкоина.

XRP (-13,9%) — Снижение связано с задержкой рассмотрения spot ETF в США из-за правительственного шатдауна.

(-13,9%) — Снижение связано с задержкой рассмотрения spot ETF в США из-за правительственного шатдауна. TRX (-12,5%) — Коррекция после предварительного роста активности пользователей в сети Tron.

(-12,5%) — Коррекция после предварительного роста активности пользователей в сети Tron. LINK (-21,0%) — снижение после периода волатильности. Сохраняется внимание институциональных пользователей к Chainlink как инфраструктурное решение для DeFi.

(-21,0%) — снижение после периода волатильности. Сохраняется внимание институциональных пользователей к Chainlink как инфраструктурное решение для DeFi. DOGE (-21,1%) — падение после сокращения торговых объемов и снижение интереса на спотовом рынке.

(-21,1%) — падение после сокращения торговых объемов и снижение интереса на спотовом рынке. ADA (-24,0%) — падение из-за активности крупных держателей и отложенное рассмотрение spot ETF в США.

Ключевые события месяца

10 октября рынок пережил историческую ликвидацию позиций более чем на US$19 млрд. Внутридневная волатильность BTC достигла пика 16% с Z-показателем 3,08 — событие, которое статистически происходит примерно раз в 1000 дней.

Федеральная резервная система снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов в октябре, однако глава ФРС Пауэлл выразил сомнения в вероятности еще одного снижения до конца года. Банк Японии удержал ставки на стабильном уровне, сигнализируя о контроле над инфляцией при экономическом росте.

Начавшийся в начале октября правительственный шатдаун в США ограничил доступ инвесторов к критическим экономическим данным и задержал рассмотрение заявок на новые ETF для XRP и Cardano.

В конце месяца состоялся запуск Bitwise Solana Staking ETF с объемом торгов в первый день US$55,4 млн и активами в управлении свыше US$217 млн. Western Union объявила о выборе блокчейна Solana для своего нового стейблкоина.

21Shares подали заявку в SEC на создание спотового ETF на HYPE, токен ведущей perpetual DEX Hyperliquid, месячный объем торгов которой достиг US$290 млрд. Месячный объем торгов перпетуальными контрактами на всех платформах впервые превысил US$1 трлн.

DeFi: адаптация к волатильности

Общая заблокированная стоимость (TVL) в DeFi за месяц снизилась на 4,85% из-за оттока ликвидности на фоне рыночной коррекции. Среди топ-5 экосистем BNB Chain продемонстрировал самый сильный рост, за ним следуют Solana и Arbitrum. Tron и Ethereum зафиксировали незначительное понижение.

Ключевым трендом месяца, говорят в Binance Research, стал рост активности на перпетуальных DEX. Месячный объем торгов перпетуальными контрактами на всех платформах впервые в истории превысил US$1 трлн. Отдельно стоит отметить предложенный байбек токенов HYPE на US$1 млрд от Hyperliquid Strategies.

Стейблкоины

Капитализация стейблкоинов в октябре выросла на 3,54% на фоне рыночной волатильности. Этот рост поддержал on-chain ликвидность и помог стабилизировать DeFi-экосистему.

USDT продолжает расширять доминирование над USDC. В октябре появились новые fiat-backed стейблкоины: EUROD (привязанный к евро) и JPYC (привязанный к японской иене), что расширяет разнообразие стейблкоинов вне доллара США и повышает эффективность международных платежей.

NFT: активизация спроса и рост ключевых коллекций

Рынок NFT показал положительную динамику, увеличив общий объем продаж на 11,5%. NFT на базе Ethereum удержало лидерство с незначительным ростом объема на 6%. Bitcoin NFT показал рост на 28,7%, а Base Chain с приростом 71,6%. BNB Chain зафиксировало падение на 81,6%.

Среди топ-20 NFT-коллекций, по данным Binance Research, первое место в этом месяце занял DX Terminal на Base, опередив CryptoPunks от Ethereum, занявших второе место. Courtyard by Polygon упал за пределы топ-10 с резким понижением объема на 70,5%.

В общем, NFT-активность еще не вернулась к пиковым уровням прошлых циклов.

События и анлоки токенов в ноябре

В ноябре запланированы большие разблокировки токенов для нескольких ведущих проектов, включая Aptos (APT), Arbitrum (ARB), Optimism (OP), Sui (SUI) и Starknet (STRK). Объемы анлоков колеблются от 50 до 180 млн токенов, что потенциально может повлиять на краткосрочную динамику цен этих активов.

Среди главных мероприятий ноября:

DevConnect (Лиссабон, Португалия)

Solana Breakpoint (Сингапур)

ApeFest (Гонконг)

Также рынок ожидает возобновление рассмотрения заявок на spot ETF для XRP и ADA после завершения правительственного шатдауна в США.

Чего ждать от рынка — прогноз Binance

В Binance Research отмечают, что рынок показал устойчивость после октябрьской коррекции. Быстрое восстановление кредитного плеча после резкой коррекции свидетельствует о сохранении доверия участников рынка. Индикатор BVoL от Binance (30-дневная ожидаемая волатильность) вырос до 52, однако остается значительно ниже мартовского пика 88.

Ноябрь может принести положительные катализаторы. Рынок закладывает в цены ожидаемое завершение программы количественного ужесточения Федеральной резервной системой в декабре. На тарифном фронте США и Китай завершили новое торговое соглашение, согласно которому Китай приостанавливает дополнительные ограничения на редкоземельные металлы и увеличивает закупки американской сои, а США паузирует взаимные тарифы и снижает некоторые существующие.

Новые технологические тренды формируют фундамент для последующего этапа развития. Протокол x402 продемонстрировал рост активности более 720 тысяч ежедневных транзакций, создавая инфраструктуру для AI-платежей. Privacy-монеты зафиксировали рост транзакций более чем на 30%, а Zcash достиг новых исторических максимумов капитализации, превысив Monero.

Растущий институциональный интерес к альткоин-ETF, стабильность стейблкоин-сектора и интеграция блокчейн-технологий в традиционные финансы создают благоприятную среду для долгосрочного развития индустрии.

