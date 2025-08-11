Gemfields Gpoup объявила о продаже Fabergé за $50 млн — Finance.ua

Gemfields Gpoup объявила о продаже Fabergé за $50 млн Сегодня 18:33 — Фондовый рынок

Gemfields Gpoup объявила о продаже Fabergé за $50 млн

Gemfields Gpoup объявила о продаже Fabergé Ltd — производителя известных ювелирных яиц Fabergé - американской инвестиционной компании SMG Capital за $50 млн.

Об этом группа сообщила в пресс-релизе 11 августа.

Средства, вырученные за Fabergé, Gemfields планирует направить на развитие горнодобывающих операций компании в Мозамбике и Замбии. Продажа Fabergé - часть стратегии по оптимизации бизнеса. Компания стремится сосредоточиться на горнодобывающем секторе, где видит наибольший потенциал роста и прибыльности.

Gemfields приобрела Fabergé в 2012 году, стремясь усилить позиции в сегменте драгоценных камней и использовать узнаваемое имя для продвижения ювелирной продукции. Бренд уже несколько лет находился вне фокуса основной деятельности Gemfields.

Fabergé, основанный в 1842 году Густавом Фаберже, известен прежде всего легендарными ювелирными яйцами, созданными для императорской семьи россии между 1885 и 1916 годами. После российской революции производство остановили, а семья Фаберже эмигрировала. Бренд возродили в 2009 году с новой коллекцией изделий.

Gemfields Group Limited — это международная компания, специализирующаяся на добыче, обработке и продаже цветных драгоценных камней, в том числе изумрудов и рубинов. Компания зарегистрирована на острове Гернси (Великобритания).

Gemfields владеет контрольными пакетами акций в различных компаниях, имеющих лицензии на добычу и разведку драгоценных камней в Замбии, Мозамбике, Эфиопии и Мадагаскаре.

В 2024 году компания понесла значительные убытки: операционный убыток составил $97,9 млн по сравнению с прибылью $17,4 млн в 2023-м, а чистый убыток достиг $100,8 млн ($2,8 млн в 2023 году).

В первой половине 2025 года общий доход от аукционов Gemfields составил $60 млн, что на 50% ниже по сравнению с $121 млн за аналогичный период предыдущего года. Это связано со слабыми рыночными условиями и операционными трудностями.

