За аренду рекордные 3,9 млн грн: результаты торгов «Земельного банка» — Finance.ua

За аренду рекордные 3,9 млн грн: результаты торгов «Земельного банка»
По итогам недели сумма победных ставок на торгах «Земельного банка» составила 18,7 млн грн.
На Prozorro. Продажи состоялось 38 аукционов субаренды государственных сельхозземель. Об этом сообщает «Земельный банк».
Торги прошли в следующих областях:
- Харьковской, Закарпатской, Волынской, Киевской, Житомирской и Полтавской.
Общая площадь этих земельных участков — 1729,9 гектаров.
Ключевые результаты за неделю
Суммарный результат аукционов — 18,7 миллиона гривен + 3,7 млн грн НДС. В целом экономический эффект от торговли вместе с НДС может составить 22,4 миллиона гривен.
Количество предложений от участников — 92.
Средняя стоимость субаренды за 1 гектар — 10 810 гривен.
Повышение стоимости земельного участка произошло в 4 раза.
Самый дорогой лот — земельный участок в Житомирской области площадью 390 га. За него соперничали 6 участников. Это позволило повысить начальную ставку в 5,7 раза до победных 3,9 миллиона гривен. Цена гектара этого участка достигла 9998 гривен.
С момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине подорожала с 39 тыс. грн/га до 46 тыс. грн/га в 2024 году, в последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%.
В рамках программы «Земельный банк» можно арендовать земельные участки разной площади, начиная от 2 га.
Справка Finance.ua:
- Рынок сельхозземель вырос более чем на 30% с начала этого года, а цены достигли самых высоких значений за всю историю рынка.
- Средневзвешенная цена купли-продажи в июле 2024 года составила 46,0 тыс. грн за гектар. Это на 4,5% больше, чем в июне и на 1,5% больше по сравнению с маем этого года.
