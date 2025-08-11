За аренду рекордные 3,9 млн грн: результаты торгов «Земельного банка» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За аренду рекордные 3,9 млн грн: результаты торгов «Земельного банка»

Фондовый рынок
10
За аренду рекордные 3,9 млн грн: результаты торгов «Земельного банка»
За аренду рекордные 3,9 млн грн: результаты торгов «Земельного банка»
По итогам недели сумма победных ставок на торгах «Земельного банка» составила 18,7 млн грн.
На Prozorro. Продажи состоялось 38 аукционов субаренды государственных сельхозземель. Об этом сообщает «Земельный банк».
Читайте также
Торги прошли в следующих областях:
  • Харьковской, Закарпатской, Волынской, Киевской, Житомирской и Полтавской.
Общая площадь этих земельных участков — 1729,9 гектаров.
Ключевые результаты за неделю
Суммарный результат аукционов — 18,7 миллиона гривен + 3,7 млн грн НДС. В целом экономический эффект от торговли вместе с НДС может составить 22,4 миллиона гривен.
Читайте также
Количество предложений от участников — 92.
Средняя стоимость субаренды за 1 гектар — 10 810 гривен.
Повышение стоимости земельного участка произошло в 4 раза.
Самый дорогой лот — земельный участок в Житомирской области площадью 390 га. За него соперничали 6 участников. Это позволило повысить начальную ставку в 5,7 раза до победных 3,9 миллиона гривен. Цена гектара этого участка достигла 9998 гривен.
Читайте также
С момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине подорожала с 39 тыс. грн/га до 46 тыс. грн/га в 2024 году, в последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%.
В рамках программы «Земельный банк» можно арендовать земельные участки разной площади, начиная от 2 га.

Справка Finance.ua:

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems