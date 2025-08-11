НКЦБФР осуществила первые выплаты клиентам «Фридом Финанс» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР осуществила первые выплаты клиентам «Фридом Финанс»

Личные финансы
20
НКЦБФР осуществила первые выплаты клиентам «Фридом Финанс»
НКЦБФР осуществила первые выплаты клиентам «Фридом Финанс»
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку осуществила первые выплаты клиентам инвестиционной компании «Фридом Финанс Украина», чьи активы заблокированы из-за санкций.
Об этом сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.
«Хочу поделиться важной новостью: произведена первая выплата по кейсу Freedom Finance Украина — и мы уже подтверждаем, что деньги успешно поступили на счет клиента», — сказано в сообщении.
Он подчеркнул, что этот шаг запускает механизм, обеспечивающий дальнейшие выплаты другим пострадавшим инвесторам.
Читайте также
«Процесс возврата средств реально работает», — добавил Магомедов.
По его словам, команда НКЦБФР внимательно сопровождает каждый этап процесса.
«Мы контролируем все операции, координируем работу между банками, администратором и другими участниками, чтобы обеспечить надежный процесс выплат. Также призываю все банки внимательно относиться к нормативным изменениям и максимально способствовать прохождению дальнейших платежей. Это важно и с точки зрения справедливости, и с точки зрения доверия ко всей системе», — отметил глава НКЦБФ.

Инструкция для клиентов Фридом Финанс

Для получения ваших активов необходимо иметь счет в депозитарном учреждении / инвестиционной фирме и обратиться в указанное учреждение.

1. Куда обращаться в зависимости от вида актива?

  • ОВГЗ/ОЗДП, а также средства, которые вы должны получить после 20.10.2022 года по этим ценным бумагам → К действующему депозитарному учреждению, обслуживающему операции по ОВГЗ/ОЗДП.
  • Другие ценные бумаги (не ОВГЗ/ОЗДП) → В любое действующее депозитарное учреждение.
  • Средства, которые вы должны получить и не получили до 20.10.2022 года → К временному управляющему Фридом Финанс Украина (ФФУ).
  • Если вы перечисляли средства в инвестиционную фирму, но ценные бумаги не были приобретены за эти средства → К временному управляющему ФФУ.

2. Что делать, если у вас поменялись паспортные данные?

Заполните заявление, сделайте копию обновленного документа, который изменился, подпишите КЭП и отправьте в НКЦБФР на электронную почту: ffn@nssmc.gov.ua

3. Что делать, если вам не удалось вернуть активы по результатам обращения?

Вам необходимо обратиться в НКЦБФР с соответствующим запросом. НКЦБФР прорабатывает запрос в течение 10 рабочих дней со дня его получения и, в случае устранения причин невключения в Перечень активов, вносит изменения и уведомляет вас, а также временного управляющего ФФУ, Центральный депозитарий, НБУ и Расчетный центр.

4. Что делать, если вы лицо, имеющее право на возврат активов (наследник, опекун, попечитель, правопреемник юридического лица, лицо с правом на основании решения суда)?

Необходимо обратиться в НКЦБФР с заявлением и копиями документов, подтверждающих это право.
Подробная инструкция для инвесторов здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems