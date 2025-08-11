НКЦБФР осуществила первые выплаты клиентам «Фридом Финанс» — Finance.ua

НКЦБФР осуществила первые выплаты клиентам «Фридом Финанс» Сегодня 18:45 — Личные финансы

НКЦБФР осуществила первые выплаты клиентам «Фридом Финанс»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку осуществила первые выплаты клиентам инвестиционной компании «Фридом Финанс Украина», чьи активы заблокированы из-за санкций.

Об этом сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

«Хочу поделиться важной новостью: произведена первая выплата по кейсу Freedom Finance Украина — и мы уже подтверждаем, что деньги успешно поступили на счет клиента», — сказано в сообщении.

Он подчеркнул, что этот шаг запускает механизм, обеспечивающий дальнейшие выплаты другим пострадавшим инвесторам.

«Процесс возврата средств реально работает», — добавил Магомедов.

По его словам, команда НКЦБФР внимательно сопровождает каждый этап процесса.

«Мы контролируем все операции, координируем работу между банками, администратором и другими участниками, чтобы обеспечить надежный процесс выплат. Также призываю все банки внимательно относиться к нормативным изменениям и максимально способствовать прохождению дальнейших платежей. Это важно и с точки зрения справедливости, и с точки зрения доверия ко всей системе», — отметил глава НКЦБФ.

Инструкция для клиентов Фридом Финанс

Для получения ваших активов необходимо иметь счет в депозитарном учреждении / инвестиционной фирме и обратиться в указанное учреждение.

1. Куда обращаться в зависимости от вида актива?

ОВГЗ/ОЗДП, а также средства, которые вы должны получить после 20.10.2022 года по этим ценным бумагам → К действующему депозитарному учреждению, обслуживающему операции по ОВГЗ/ОЗДП.

Другие ценные бумаги (не ОВГЗ/ОЗДП) → В любое действующее депозитарное учреждение.

Средства, которые вы должны получить и не получили до 20.10.2022 года → К временному управляющему Фридом Финанс Украина (ФФУ).

Если вы перечисляли средства в инвестиционную фирму, но ценные бумаги не были приобретены за эти средства → К временному управляющему ФФУ.

2. Что делать, если у вас поменялись паспортные данные?

Заполните заявление, сделайте копию обновленного документа, который изменился, подпишите КЭП и отправьте в НКЦБФР на электронную почту: ffn@nssmc.gov.ua

3. Что делать, если вам не удалось вернуть активы по результатам обращения?

Вам необходимо обратиться в НКЦБФР с соответствующим запросом. НКЦБФР прорабатывает запрос в течение 10 рабочих дней со дня его получения и, в случае устранения причин невключения в Перечень активов, вносит изменения и уведомляет вас, а также временного управляющего ФФУ, Центральный депозитарий, НБУ и Расчетный центр.

4. Что делать, если вы лицо, имеющее право на возврат активов (наследник, опекун, попечитель, правопреемник юридического лица, лицо с правом на основании решения суда)?

Необходимо обратиться в НКЦБФР с заявлением и копиями документов, подтверждающих это право.

